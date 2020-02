Ilyen az élet Magyarország legkisebb lakótelepén: Te beköltöznél? + fotók

Ezért az élményért egészen Balatonaligáig (hivatalosan Balatonvilágos) kell menni, bár ott sem mindenki tudja, hogy hol is van a Gagarin lakótelep. Még a tulajdonosváltáson nemrég átesett, és felújítás alatt álló Club Aliga portása sem sokat hallott erről. Ez azért furcsa, mert a telep csak pár tíz méterre van a hatalmas üdülőkomplexum bejáratától, egy domb tetején.

A portás mentségére: Gagarinnal vagy bármilyen emlékével nem találkozhat ott senki, pedig magam is kitartóan kerestem, hátha lesz egy tábla, vagy legalább egy felirat, amiből kiderülne, mit keres itt névadó szponzorként a világ első űrhajósa. Hiába kérdeztem az egyik teregető kismamát, csak azt tudta, hogy valami híres ember lehetett a névadó.

Kérdeztem arról is, hogy ki mindenki népesíti be azt a pár házat (lehetnek vagy 100-130-an, így tippeltem az ablakokat összeszámolva). Úgy tudta, hogy nyaranta külföldiek is kivesznek itt egy-két lakást, de inkább magyarok lakják a telepet, állandó lakosként. "Jó időben sokan lejárnak a Club Aliga strandjára és nem igaz, hogy nem engedik be őket a sorompón túlra, mint ahogy azt Aliga más részein élők közül néhányan állítják" - mondta, miközben épp befelé tartott az egyik épületbe.

Meghalt a párizsi testvér A Párizshoz közeli Ivry-sur-Seine településen nem volt ilyen jó sora az ottani Gagarin lakótelepnek. Tavaly szeptemberben ugyanis lebontották, helyére egy 1400 lakásos ökolakóparkot építenek. A szovjet űrhajós személyesen avatta fel 1963-ban az emblematikus francia elővárosi lakótelepet. A T alakú, 13 emeletes épületegyüttes a francia munkásvilág és a 1960-as évek modern komfortjának jelképe lett. Az új lakóparkban a városvezetés inkább a középosztályhoz tartozó családokat kíván elhelyezni, de a lakások harmada szociális bérlemény lesz szerény bérleti díjjal, ami tényleges vonzerőt jelenthet Párizs környékén, ahol folyamatosan nőnek az ingatlanárak és a lakbérek.

Szavait megerősítve éreztem, amikor kezembe került egy nem túl régi lakáshirdetés: "...a lakók nyári szezonban kedvezményes belépővel néhány perces sétával közvetlenül a Balaton partra jutnak és a Club valamennyi szolgáltatását igénybe vehetik". Ez nyilván nem így lesz mostantól, a Club Aligát ugyanis elkezdték bontani, helyén korszerűbb strand, kikötő lesz és hotelt is emelnek, az építési területre pedig nem szokás idegent beengedni.

Egyébként ezt a 2+fél szobás, harmadik emeleti, 69 négyzetméteres, télikertes, cirkófűtéses lakást 34,9 millió forintért árulják. Azt nem tudni, miért került eladó sorba, hiszen a lakók nem nagyon válnak meg az ingatlanoktól, egy tucat otthon eleve önkormányzati tulajdonban van és bérlakásként üzemel.

Aliga önkormányzata egyébként nem feledkezett el a telepről. Azt olvastam, hogy idén járdákat építenek és megoldják a világítás korszerűsítését. Kínálnak egy 26 négyzetméteres egy szoba összkomfortos önkormányzati bérlakást is, kapaszkodjanak meg: havi 18200 forintért.

Fotók: Mester Nándor, Portfolio