Egy időre bezárhat a debreceni Főnix: teljesen megújul a csarnok

A 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságra felújítják a debreceni Főnix Csarnokot. A létesítmény a 2002-es torna-világbajnokságra épült, és az elmúlt tizenhét év alatt számos nemzetközi versenynek, legutóbb januárban a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságnak adott otthont.

A csarnok ugyan jó állapotúnak tűnik, de megérett a felújításra

- mondta Papp László polgármester.

Elmondása szerint a beruházás keretében a külső homlokzat javítása, festése mellett új színvilágú belső teret alakítanak ki, felújítják a vizes blokkokat, a burkolatokat, az öltözőket, a gépészeti berendezéseket és a légtechnikát. Az aréna új hangosítást és vizuáltechnikai berendezést is kap, valamint áttérnek az energiatakarékos LED-világításra. A rekonstrukciónak nem része a lelátóbővítés, így továbbra is 6500 ülőhely lesz majd a sporteseményeken, koncerteken pedig egyszerre mintegy nyolcezer vendéget tud fogadni a Főnix Csarnok, amelyben a kézilabda Eb-re a nemzetközi előírásoknak megfelelő beléptetőrendszert és kamerahálózatot is kiépítik.

A felújítás a tervek szerint 2021 második felére fejeződik be, ezt követően kezdődhet majd a próbaüzem.

Bardóczy Gábor, a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó feladatokért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a kormánydöntés értelmében a Főnix Csarnok felújítására 2,5 milliárd forintot fordítanak. Ebből az összegből a küzdőtér is teljesen új sportpadlót kap.

Becsky András, a csarnokot üzemeltető Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője közölte, a kormánytámogatás mellett további bruttó 300 millió forintot nyertek a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatán, amelyhez a debreceni önkormányzat biztosította a harminc százalékos önrészt.

Az összegből többek között új mobilburkolatot vásárolnak a küzdőtérre és a labdafogó hálókat is lecserélik. Jelenleg a tervezési program összeállítása zajlik, azt követően készül el a rekonstrukció ütemterve. A felújítás előreláthatólag a nyáron kezdődhet el. A munkálatokat úgy próbálják ütemezni, hogy a lehető legkevesebb ideig legyen zárva a létesítmény.

