Milliókat vihettek el: betörtek a vidéki postára, kirámolták a bankautomatát is

Hétfő reggelre arra ébredtek az újrónafőiek, hogy a községháza épületében lévő postára betörtek, több millió forintot vihettek el, rongáltak és több kábelt is elvágtak. Az épületbe hátulról hatoltak be, a zárakat felfeszítették. Az önkormányzatnak mintegy 150 ezer forintos kárt okoztak azzal, hogy több ajtót is feltörtek, zárakat rongáltak meg, mondta el a Kisalföldnek Kertész Attila, a település polgármestere.

A tettesek a hivatal melletti oszlopon több kábelt elvágtak (köztük az internethez, a kábeltelevízióhoz és a vezetékes telefonhoz tartozókat is), így a térfigyelő kamerák nem rögzítették a történteket. A bankautomatát is felvágták, több milliót vihettek el belőle.

A nyugdíjasklub szekrényét sem kímélték, feltörték azt is.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes(ek) ellen.

