Kullancsinvázió fenyeget: az enyhe tél miatt túlszaporodtak, vigyázni kell velük

Az enyhe tél miatt elszaporodtak a kullancsok, amik vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást, Lyme-kórt terjeszthetnek. Nemcsak erdőben, hanem a városi parkokban, játszótereken is elkaphatják azok, akik nem védettek, a védőoltást azonban jelenleg nem támogatja a TB, írja a Kisalföld. A kullancsok jelentős része azonban nem fertőzött, baj akkor van, ha egysejtű-, baktérium- vagy vírusfertőzést terjeszt.

Az agyvelő- és agyhártyagyulladás elleni oltásokat célszerű tél végén beadatni.

A védőoltás kizárólag e két betegség ellen nyújt védelmet, a Lyme-kórt csak a csípés elkerülésével lehet megakadályozni.

Utóbbi hosszan lappang szervezetünkben, nagyon alattomos tud lenni.

Dr. Pintér Gyula pannonhalmi háziorvos azt nyilatkozta a lapnak, hogy Lyme-kóros pácienssel a praxisában már többször is találkozott, mindegyiküket sikerült antibiotikummal gyógyítani a betegségből. "Mi is felhívjuk a páciensek figyelmét, a kullancsok okozta betegségek veszélyeiről a váróban is olvashatnak. Jó kezdeményezésnek tartom, hogy a zöld területeken dolgozók oltását a munkahelyük biztosítja", mondta. Akinek ilyen lehetőséget biztosít a munkaadója, mindenképp éljen vele, a hazai piacon kapható két védőinjekció ugyanis nem olcsó. A gyerekeknek való változat 8-12 ezer forint között mozog.

Jó tanács, hogy érdemes várni az oltóanyag vásárlásával március elsejéig, mert akkor több helyen is kedvezménnyel adják.

Ha azonban például egy négyfős család akció nélkül, a nulláról szeretne védelmet, 120-130 ezer forintot is ki kellene fizetnie.

Nem az összes háziorvos kér pénzt az injekció beadásáért, de aki igen, általában 2000 forintról ad számlát.

A kullancsok elleni küzdelmet nem csak az enyhe tél nehezíti, hanem az is, hogy kevés a természetes ellenségük. Egyedül a gyöngytyúk eszik kullancsokat, de belőlük keveset tartanak ahhoz, hogy ennek jelentősége legyen. Ha embert, állatot csíp a kullancs, a célszerű csipesszel higgadtan kihúzni a bőrből úgy, hogy a kullancs ne eressze a fertőző nyálát a bőrbe. Az állatoknál is hosszabb folyású a Lyme-kór és antibiotikummal gyógyítható. A babézia a vörös vértesteket támadja, majd az állat veséje mondja fel a szolgálatot. Ha a kutya már barnásat vizel, akkor komoly a baj és azonnal orvosi segítségre van szükség.

Címlapkép: Getty Images