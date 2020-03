Így törnének ki a "zalai sötétségből": fantasztikus borokat készít Bussay Dóri

Bussay Dorottya egy személyben háziorvos, borász, cégtulajdonos és fiatal anyuka. Édesapja, a 2014-ben meghalt Bussay László örökségét viszi tovább, aki ugyancsak háziorvosi praxisa mellett kezdett borászkodni 1989-ben, és aki visszatette Zalát az ország bortérképére, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kiérdemelve munkájával. Lányára hagyta kis vidéki praxisát és 6 hektáros vállalkozását a Mura mentén.

A munkához való hozzáállást tanultam apámtól: akkor volt zsebpénzünk, ha megdolgoztunk érte, és mivel anyukánk jegyző volt, nem a papírokat tologattuk, hanem inkább a szőlőben dolgoztunk a húgommal

- mesélte el történetét a Forbesnak. Saját bevallása szerint édesapja halálakor, a birtok átvételekor tudott „egy egységnyit” a borászkodásról, most meg tud „nyolc egységnyit, és a határ a csillagos ég”. Eleinte a Bussay Kft. társtulajdonosai, azaz Dóri jogász húga, Bianka és édesanyja is segítették, de a napi munkában ma már ő és férje viszik a Bussay Birtokot, három alkalmazottjuk segíti őket. Férje is egy borász lett: Kis Tamás a Somlói borvidéken Somlói Vándor néven készít borokat, és persze ma már a csörnyeföldi Bussay birtokon is sokat segít.

„Nemcsak a borászkodást kellett elsajátítani, nagyon nagy feladat volt az is, hogy egyetemre jártam, mellette rezidensként dolgoztam, majd hazakerülve ott volt egy birtok, egy cég, ahol a 28 éves szőke kislány megpróbálja megmondani, hogy merre van a jobbra meg a balra.

A mai napig nem egyszerű nőként ezt a birtokon képviselni, annak ellenére, hogy állandó csapattal dolgozom, és nyilván van férfi munkaerő is. Ma már inkább a férjem megy le reggelente, beláttuk, hogy egy 60 éves férfinak könnyebb egy fiatal férfival megbeszélni a heti feladatokat, mint velem

– magyarázza. Azt is hozzátette: nem bánja, ha azt mondják neki, az ő bora érezhetően különbözik az édesapja borától, mert nőiesebb. Soha nem akarta ugyanakkor lemásolni, bár eleinte próbált mindent úgy csinálni, ahogy az édesapja tanította. Kislánya megszületése után már két és fél hónappal munkába állt, azóta heti három napon dolgozik orvosként a rendelőben, a szőlőbe is kijár az asszonyokkal, vezeti a munkát a zöld szezonban.

Zala elfeledett és a mai napig háttérbe szorult, de történelmi borvidékünk, jellemzően a Balaton egyéb borvidékeivel veszik egy kalap alá. A Bussay mellett az ismertebb nevek a vidékről a Bezerics, akik 16 hektáron gazdálkodnak családilag, a Cezar, amely svéd vállalkozókhoz kötődik, és mintegy száz hektárt birtokol Nagyrada környékén, kevésbé ismert a Keszler Birtok és Dóka Éva, vagy Kányavári Borbirtok, ahol tavaly először rendezték meg a Bor, zene, Zala című rendezvényt. Utóbbira Dóri azt mondta: idén is lesz, „próbálunk kitörni a zalai sötétségből.”

Címlapkép: Getty Images