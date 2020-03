Elakad a lélegzet: milliónyi szépséges tőzike virágzik a csáfordjánosfai erdőben

Fehérbe borult a csáfordjánosfai erdő: a tavaszi virágzáskor több százan látogatnak ide, hogy megcsodálják Magyarország legnagyobb összefüggő tőzikését. A növény még körülbelül egy hétig virágzik, most milliónyi virág borítja a talajt.

A tőzike védett, ezért leszakítani és eltaposni szigorúan tilos. Egyetlen szál értéke 10 ezer forint.

Bemenni is tilos közéjük, kordon védi őket a látogatóktól. Nem véletlen: van olyan rész, amit korábban letapostak, ezért évek óta nem is nőnek itt új tövek. Jó pár év, évtized kell ahhoz, hogy a növény újra beszaporodja a területet, mondta el az RTL Klub híradójának Váczi Miklós, a Fertő-Hanság Nemzeti Park őrszolgálatvezetője. Azt is hozzátette: figyelik, mikor hódítja vissza, de az elmúlt 5 évben nem látták annak jelét, hogy a tőzike újra birtokba vette volna a területet.

Az idei virágzás 2-3 hete indult, és az enyhe idő miatt már nem tart sokáig, ezért aki látni akarja, iparkodnia kell.

A riportban meg is lehet nézni a csodálatos virágzuhatagot:

Címkép: Wikipedia