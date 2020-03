Fantasztikus égi jelenség: hétfő este szuperholdat csodálhatunk

Hétfő este telihold lesz, ami egyben az év első szuperholdja is. A márciusi teliholdat nevezik "féregholdnak" is, ami onnan ered, hogy a melegedő idő hatására a földekben felpezsdül az élet, megjelennek a rovarok, férgek. 2020-ban 13 teliholdra számíthatunk, számol be az Időkép.

A köznyelvben elterjedt szuperhold jelző arra utal, hogy a Hold pályáján éppen telihold fázisban kerül legközelebb a Földhöz, több tízezer kilométerrel közelebb, mint távolabbi szakaszokon.

7%-kal láthatjuk majd nagyobbnak, mint máskor.

Hétfőn, helyi idő szerint 18:48-kor válik teljessé, amikor a Nap teljes mértékben megvilágítja a Földtől mindössze 357 ezer kilométerre lévő Holdat.

Idén 3 alkalommal is óriáshold tűnik fel az égen tavasszal: a mostanit követően az április 7-8-ai, majd a május 6-7-ei éjjel folyamán lehetünk tanúi a jelenségnek.

Címlapkép: Getty Images