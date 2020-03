Koronavírus: lezárják a magyar határokat, szigorodnak az óvintézkedések

Közös cselekvésre, nemzeti összefogásra szólított fel Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus elleni védekezésben hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

A koronavírus-járvány kezelése hosszadalmas és nehéz lesz, az élet a következő hónapokban nem olyan lesz, mint megszoktuk

- tette hozzá.

A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy

lezárják Magyarország határait a személyforgalom elől,

az erről szóló nemzetközi egyeztetések folyamatban vannak. Az ország területére a jövőben csak a magyar állampolgárok léphetnek be.

Hétfő éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják, sporteseményeket zártkapuk mögött lehet legfeljebb megtartani, ha vállalják a szervezők. Bezárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák.

Orbán Viktor emellett arra kért mindenkit, hogy a családi eseményeken kívül minden összejövetelt halasszanak el. A 70 évnél idősebbektől pedig azt kérte, hogy a saját érdekükben ne hagyják el a lakásukat.

A gazdasági helyzetről is beszélt. Azt mondta,

az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem egy időben: vannak olyan ágazatok, ahol a baj már "bekopogtatott".

Elsősorban a turizmus és a vendéglátás van bajban. Hangsúlyosan szólt a munkahelyek megvédésének szükségességéről, de elmondta azt is, hogy a járvány a költségvetést és a gazdasági terveket is felülírja. A büdzsét minden szinten újra kell tervezni, amelynek koordinálása a pénzügyminiszter feladata. A Magyar Nemzeti Bank elnökével is felvette a kapcsolatot az ügyben.

