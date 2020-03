Koronavírus: az egész ország területéről azonosítottak új betegeket

Az egész ország területéről azonosítottunk jószerivel pozitív eseteket

- mondta el újságírói kérdésre Müller Cecília, az Operatív törzs máricus 18-i sajtótájékoztatóján.

A Pénzcentrum szerint a tájékoztatón Lakatos Tibor elmondta azt is, hogy az eddig bevezetett intézkedések megfelelőek, egyelőre nem terveznek kijárási tilalmat, sem város, városrész lezárásokat. De lehet, hogy ennek is eljön majd az ideje. Ám ha ez be is következik azt komoly modellezések és számítások fogják megelőzni.

