Koronavírus: maszkokat készít egy szombathelyi ruhagyár a kórházban dolgozóknak

Facebook-oldalán tette közzé a Styl ruhagyár, hogy a szombathelyi Markusovszky Kórházba és a város egészségügyi intézményeibe saját gyártású maszkokat vittek, szúrta ki a posztot a 168 Óra. A szintén szombathelyi ruhagyár szerint fontos, hogy a frontvonalban dolgozó embereket segítsék a mostani helyzetben.

Bízunk abban, hogy összetartással, egymás iránti odafigyeléssel minél hamarabb túl leszünk az elmúlt évtizedek legszörnyűbb megpróbáltatásán! Sok erőt és kitartást kívánunk a szombathelyieknek!

- írták.

A napokban egyébként több hír is szólt arról, arról, hogy varrodák, ruhakölcsönzők, magánemberek is szájmaszkok készítésébe kezdtek, hogy pótolják a hiányt, illetve hogy segítség az egészségügyben most extrán megfeszítetten dolgozókat. A francia LVMH cég (ami többek között olyan világhírű parfümöket és kozmetikumokat jegyez, mint a Dior vagy a Givenchy) is a minap jelentette be, hogy három legnagyobb gyárában a most már világszerte hiánycikknek számító alkoholos kézfertőtlenítő gélt fogja gyártani.

