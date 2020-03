Koronavírus: minden az egyén hozzáállásán múlik

A koronavírus magyarországi terjedésének lassításáról kérdezte a lap Jakab Ferencet, a Pécsi Tudományegyetem docensét, aki szerint a személyes érintkezések minimálisra szorítása az egyetlen valóban hatékony megoldás. A koronavírus elleni védekezés keretében a tíz akciócsoport egyikét, a koronavírus-kutatócsoportot irányító professzor az interjúban hangsúlyozta, hogy a boltok megrohamozása amellett, hogy felesleges, veszélyes is, mivel a zsúfolt üzletekben egyetlen vírushordozó számos embertársunkat is megfertőzheti.

A szakértő szerint van esély, hogy időben megállítsuk a vírus terjedését, de rendkívül sok múlik az egyének hozzáállásán és azon, hogy a lehető legkevesebbre csökkentsük az érintkezéseink számát. Hangsúlyozta, hogy mivel az alapvető élelmiszerek utánpótlása biztosítva van felesleges a pánik és a boltok megrohamozása. Jakab Ferenc reményei szerint nem érjük el azt a szintet, amiről már több forrás is beszélt, hogy a lakosság hatvan-hetven százaléka megfertőződjön.

Minden azon múlik, hogy betartjuk-e az utasításokat és ajánlásokat, s csak szükség esetén hagyjuk el az otthonunkat, és csak akkor érintkezünk személyesen embertársainkkal, ha muszáj, emellett folyamatosan kézfertőtlenítést végzünk. Kínában és Dél-Koreában is elsősorban a lezárások és a tömeges karanténok miatt sikerült megállítani a vírus terjedését

- fogalmazott a lapnak adott interjújában.

Elmondta, hogy biztosan ugyan nem lehet mondani, de előfordulhat, hogy visszatérő járványról beszélhetünk, ezért kezelhető forgatókönyv lenne, ha a következő két- három évben az emberek egy része természetes úton átesne a fertőzésen és a másik részük pedig beadatná az időközben remélhetőleg elkészülő vakcinát. Így a társadalom többsége védettséget szerezne és kialakulna a nyájimmunitás.

A hivatalos nevén SARS2 koronavírus a lassan változó típusokhoz tartozik. Kínai kutatók azt találták, hogy múlt december és idén február között 99,9 százalékban változatlan maradt a genetikai állománya. Egyes kutatók szerint aki most átesik a fertőzésen, körülbelül három évre szerez védettséget, de még ennek vizsgálata is folyamatban van

- mondta.

A szakember szerint jó eséllyel bizakodhatunk abban is, hogy a jó idő pusztíthatja a vírust, mivel láthatóan ugyan nincs olyan hatással erre a vírusra a melegebb idő, mint például az influenzára, de például fekete Afrikában alig terjed ez a koronavírusfaj. Biztosat azonban csak akkor mondhatnak, ha Magyarországon is beköszönt a jó idő és lemérhetővé válik, hogy veszít-e a virulensségéből a nálunk tapasztalható körülmények között. Ebben a hőmérséklet mellett számos tényezőnek is szerepe lehet, például a páratartalomnak.

A halálozásokra vonatkozóan elmondta, hogy az országok eltérő rátájának leginkább az adott társadalom szerkezete és szokásai lehetnek az okai. Hozzáfűzte, hogy Olaszországban az ottaniakra jellemző családfelfogás vezetett a sajnálatosan magas számokhoz, illetve hogy ez Európa egyik legelöregedettebb állama.

Az interjú végén a virulenciáról és a tünetmentes emberek fertőző képességéről elmondta, hogy valóban elkapható a vírus a tüneteket nem produkáló felnőttektől is, de jóval nagyobb az esély a fertőződésre, ha egy látható tüneteket mutató beteggel kerülünk kontaktusba, így a legfontosabb továbbra is a zárt közösségi terek kerülése. A szájmaszk viselése pedig inkább csak a meglévő betegségek továbbadásának kockázatát csökkenti, viselője nem védett.

Címlapkép: Getty Images