Újra itt a tél: az országban több helyen szakad a hó

A portál szerint az ország több területén havazik vagy havazott éjjel. Reggelre számos időjárással foglalkozó oldalon gyűltek össze fotók és rövid videófelvételek a márciusi télről.

A Magyar Közútkezelő bejelentése szerint átállt téli üzemmódra az elkövetkezendő pár napra. Az előrejelzések szerint hétfőn napközben az ország déli részén többfelé várható havazás és északabbra pedig szorványósan kisebb havazás, illetve hószállingózás.

Néhány területet azonban érdemes kiemelni: Tizenkét óra alatt 5 ventimétert meghaladó friss hó hullhat Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megyében. Hétfő estétől pedig a Szentgotthárd-Szeged vonaltól délre, akár további 5-6 centiméternyi tapadó hó eshet a Dél-Alföldön és Baranyában.

Az ország északi részein maximum lepelnyió hó réteg alakulhat ki a Mecsekben viszont a porhót viharos északkeleti szél kísérheti, ami hófúvást okozhat.

A fenti előrejelzések alapján újra téli üzemmódra állítja át 94 mérnökségét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A mérnökségek újra 24 órás szolgálatot látnak el, az ott dolgozók pedig 12 órás váltott műszakokban végzik el feladataikat. Továbbá a szükséges adaptereket és téli üzemben használható munkagépeket is újra bevetik a szakemberek. Közleményükben leírták, hogy a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet kapcsán arra is ügyelnek, hogy a különböző műszakokba beosztott dolgozók fizikai érintkezésének, találkozásának száma korlátozva legyen, a szüksége eszközök, helyiségek fertőtlenítéséről is folyamatosan gondoskodnak.

A társaság a szükséges megelőző, preventív síkosságmentesítési munkákról is gondoskodik, illetve az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának megfelelően, az egyes utak úthálózatban betöltött szerepe szerint a hóeltakarítási munkákról is ütemezetten gondoskodnak.

