Ágyi poloska, az éjjeli betolakodó: így szabadulj meg tőle házilag

Az ágyi poloska a Közel-Keletről származó, világszinten elterjedt, bosszantó élősködő, ami fellelhető minden nagyvárosban. Magyarországon Budapesten a legnagyobb az elterjedése, de vidéken is előfordul.

Hogy néz ki az ágyi poloska?

Az ágyi poloska egy 5-7mm nagyságú rovar, színe barna, testét finom szőrök borítják. Azt hinnénk, egy félcentis rovart nem olyan nehéz szabad szemmel észervenni, ám tévedünk: az ágyi poloska nappal az ágy környékén rejtőzködik, elbújik a matracok között, a lepedő alatt, de az ágy mögött is várakozhat. Az ágyi poloska méretéhez képest fürge és sokáig, 18 hónapig is elél.

A fiatal példányok alig 1 mm nagyságúak és hamar vérhez kell jutniuk az életben maradáshoz, de a kifejlett ágyi poloska szívós, 6 hónapig is kibírja táplálék nélkül. A poloskák jelenléte akkor láthatóbb, ha régóta nálunk élnek: az elhullott poloskatetemek és a poloskaürülékek barnás pöttyei az ágyneműn feltűnőek lehetnek.

Az ágyi poloska mikor jön elő?

Az ágyi poloska kerüli a fényt, de ha nagyon éhes, akár világosban is előmerészkedik, amikor megérzi az emberi test közelségét. Rendszerint éjjel aktív: mikor mi már alszunk, ők előlopakodnak nappali rejtekhelyükről és táplálkozni kezdenek belőlünk.

Milyen az ágyi poloska csípése?

Az ágyi poloska az éjszaka leple alatt zavartalanul támad: vékony bőrfelületet keres egy ér lecsapolásához, de nem mindig találja meg elsőre; ezért van az, hogy egymás mellett 4-6 piros csípést is találunk. Az ágyi poloska akár 30 percig is próbálkozhat, mi nem vesszük észre, mert olyan észrevétlenül csinálja, mint a szúnyogok. Reggel érezzük meg az eredményt: egymáshoz közeli, csalánkiütéshez hasonló piros pontok boríthatják nagyobb testfelületeinket, főleg nyakunkat, karjainkat, lábainkat.

Az ágyi poloska csípés más élősködőkével szemben nem terjeszt betegségeket, de nyála és a seb mellé ürített ürüléke allergiás reakciót válthat ki, ami miatt csípéseiket egy hétig is vakargathatjuk. Ha nagyon elszaporodnak ágyunkban és nem teszünk ellene semmit, egy éjszaka alatt akár több száz csípést is szerezhetünk.

Hogy került poloska az ágyamba?

Az ágyi poloska a meleg helyeket szereti, szüksége van az emberek és a házi állatok közelségére (pl. tyúkok). A nagyvárosok elterjedt lakói, ha egy lakásba behurcolják, könnyen átterjedhet a szomszédokra is. Ugyanúgy, akár a csótány vagy a hangya képes bejutni a szellőzőrendszerbe, átkúszhat a falak vagy a padló apró repedésein, vezetékek mentén. Sűrűn lakott területeken az ember is terjesztheti, többnyire költözködés közben, ritkábban ruházatával. Ha új lakásba, albérletbe költözünk, érdemes átnézni az ágyat, hátha ágyi poloska nyomaira bukkanunk. Nyaraláson is összeszedhetjük őket, de a használt bútor vásárlása is kockázatos.

Mit ne tegyünk az ágyi poloska ellen?

Ha csípéseket észlelünk magunkon és megbizonyosodtunk róla, hogy ágyi poloska van a lakásban, ne pánikoljunk, semmi értelme! A rovarok jelenléte kellemetlen, de nem veszélyes, viszont, ha lehet, kerüljük egy ideig a vendégeskedést. Sokan a pánik hatására hajlamosak több kárt, mint hasznot okozni. Ezeket NE csináljuk ágyi poloska ellen:

Ne szedjük szét az ágyat!

Az ágyi poloska főként az ágy környékén tanyázik. Azzal, ha szétszedjük az ágyat, rontunk a helyzeten: a poloska megszokta, hol vagyunk, így magától nem megy el onnan, amíg jól tud táplálkozni, azonban, ha szétszedjük az ágyat, a poloskák más, eddig ismeretlen rejtekhelyeket keresnek.

Ne rendezzük át a szobát!

Ugyanaz az indoklás: a nagy rendezkedés az ágyi poloska ellen nem segít, csak szétszórja őket a szobában.

Ne keressük őket a textilek között!

Ne pakoljuk ki az ágyneműt és a szekrények tartalmát: a bezsákolás nem segít, mert az állatok sokáig életben maradnak táplálék nélkül is. Az ágyneműt és a ruhákat viszont érdemes hosszan, 60°-on kimosni.

Ne dobjunk ki semmit!

Az ágyi poloskáktól nem lehet az ágy és a környező dolgok kidobásával megszabadulni, és nincs is értelme. Irtsuk ki őket szakszerűen: használható ágyi poloska csapda házilag, vagy ágyi poloska ellen hívhatunk szakembert is.

Ágyi poloska csapda házilag

Az ágyi poloska csapda házilag, szakemberi segítség nélkül is alkalmazható, de csak akkor fejti ki hatását, ha a fertőzés még a kezdeti stádiumban van. Ha sok a rovar, az egyszerű, ragasztásos elven alapuló ágyi poloska csapda nem tudja mindet elfogni. Ágyi poloska csapda hol kapható? Bármilyen kártevőirtásra szakosodott üzletben, háztartási boltban, drogériában beszerezhetünk ágyi poloska elleni szereket.

Ágyi poloska irtás házilag

Próbálkozzunk ágyi poloska csapda helyett vegyszeres irtással! A poloska ellen nehéz védekezni, de próbáljuk meg! Húzzuk le az ágyneműt és azonnal mossuk ki 60°-on, a párnákat és a takarókat együk biztonságos helyre, a poloska nem bújik be a paplanba. Kezeljük ágyi poloskairtó szerrel az egész ágyat: minden apró zugot, ahol megbújhatnak, beleértve a repedéseket, illesztéseket, csavarokat is.

A kezelést ismételjük meg néhány naponként, ugyanis a vegyszerek a petékre nem hatnak! Az ágyi poloskairtás házilag nagyon nehéz és hosszadalmas feladat; ha nem akarunk bajlódni vele, vagy nem tudjuk megszüntetni a problémát, hívjunk szakembert!

Címlapkép: Getty Images