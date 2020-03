Nagyszabású városrehabilitáció Győrben: ennek örülhetnek az újvárosiak

Újabb üteme fejeződött be a 2013-ban indult Győr-Újvárosi szociális városrehabilitációnak. A most záruló II. ütem munkálatai 2017-ben kezdődtek meg, ennek során a Kossuth u. 31., illetve a Bercsényi

liget 41. és Bercsényi liget 35. szám alatti társasházak újultak meg. A győri önkormányzat a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén II. ütem című projekt keretében 500 millió forintos támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, számoltak be közleményben az eredményekről.

A projekt konzorciumban valósult meg. A konzorciumvezető Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a konzorcium tagjai voltak még az érintett társasházak (Győr, Kossuth 36-40. - Bercsényi 41-43. társasház és a Győr, Kossuth 32. - Bercsényi 35. társasház). A projekt a Kossuth Lajos utca 31. számú épületet, valamint a Bercsényi liget 41. és 35. számú épület felújítását tartalmazta. A Kossuth Lajos utca 31. homlokzatának szigetelése mellett megtörtént a Bercsényi liget 35., 41. számú épületek felújítása, melynek során a közös használatú helyiségek, lépcsőházak, tetőszerkezetek, nyílászárók cseréire, valamint a homlokzatok felújítására került sor.

A projekt célja

a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, valamint a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja,

vagyis a sikeresen zárult újvárosi rehabilitáció egyes ütemének folytatása, eredményeinek továbbvitele volt.

A program elősegítette a helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtését, az önkormányzati tulajdonú épületek felújításán, energetikai korszerűsítésén keresztül az önkormányzati bérlakás-állomány színvonalának emelését, a megújított épületek hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítását, valamint a családok integrációs esélyeinek a növelését, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítését, közösségi és kulturális identitásuk erősítését, írják.

