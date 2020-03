Koronavírus: szinte minden magyarországi elhunyt krónikus beteg volt

A koronavirus.gov.hu közzétették a koronavírus-járvány magyarországi halálos áldozatainak listáját. Az adatok alapján szinte kivétel nélkül minden elhunytnak volt olyan krónikus betegsége, amely veszélyt jelentett az életére. Az elhunytak többsége 70 éven felüli és férfi.

A kedden délelőtt közzétett adatok szerint az első halálos áldozat egy 76 éves nő volt, aki szív- és érrendszeri betegségben szenvedett. A második elhunyt egy 65 éves nő, akinek rosszindulatú daganata volt. A harmadik, negyedik és ötödik elhunyt (74 éves, 79 éves és 68 éves férfi) egyaránt szív- és érrendszeri betegségben szenvedett. A hatodik áldozat egy 41 éves nő volt, akinek magas volt a vérnyomása. A hetedik elhunyt egy 38 éves férfi, akinek krónikus pancreatitise (hasnyálmirigy-gyulladása) volt. A nyolcadik halálos áldozat egy 53 éves férfi volt, aki szív- és érrendszeri betegséggel küzdött.

A kilencedik elhunyt egy 90 éves nő, akinél aorta stenosis (aortaszűkület), ISzB (koronáriaszűkület), hipertónia, pitvarfibrilláció volt megállapítható. A tizedik elhunyt egy magas vérnyomással küzdő 75 éves férfi volt. A tizenegyedik halálos áldozat egy 80 éves férfi, az ő krónikus alapbetegségeiről nincs adat. A tizenkettedik áldozat egy 73 éves férfi volt, akinél ISzB, encephalopathia, hepatopathia, érszűkület, hypothyreosis (pajzsmirigy-túlműködés) volt megállapítható.

Szintén több alapbetegsége - TBC, LC, PE, HT, DM, diab. polyneuropathia (cukorbetegség által okozott idegkárosodás), MVT - volt a tizenharmadik halottnak, egy 86 éves nőnek. A tizennegyedik áldozat egy 92 éves férfi, akinek pacemakere volt, továbbá allergiás asthmát és stroke-ot is diagnosztizáltak nála korábban. A tizenötödik elhunyt egy COPD-s 94 éves férfi volt. A tizenhatodik halálos áldozat egy 59 éves vesetranszplantált nő, akinél cukorbetegséget, COPD-t, ISZB-t és hipertóniát is megállapítottak.

A koronavírus-járvány magyarországi halálos áldozatai valamennyien krónikus alapbetegségben szenvedtek

- emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília jelezte: a halálos áldozatok száma 16-ra emelkedett. Közülük a legtöbben szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedtek, de volt köztük rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedő is. A 16. áldozat immunológiai szempontból nagyon kockázatos csoportba tartozott.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy van ok az örömre is, hiszen már 37-en távoztak gyógyultan az intézményekből.

Hangsúlyozta, a következő időszakban jelentősen növekedni fog a laboratóriumi vizsgálatok száma, minden gyanús esetet kivizsgálnak.

