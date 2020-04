Brutális hatás: ezt tette a koronavírus a vidéki város lakáspiacával

A koronavírus-járvány kirobbanása óta folyamatosan csökken a belső migráció miatt túlnépesedett Sopron lakossága. Aki korábban az ország szegényebb régióiból olyan szándékkal érkezett a határszéli városba, hogy ott többek között az egészségügyben, az építőiparban, a kereskedelemben valamint a vendéglátásban munkát kapjon, aztán az első adandó alkalommal odábbálljon, hogy ezt több pénzért Ausztriában csinálhassa, az most kénytelen csomagolni és hazamenni, mert sokaknak felmondtak, írja a Népszava.

Ezzel nemcsak az jár rosszul, aki elveszti állását és nem tud albérletet fizetni, hanem a bérbeadó is: már most nehezebb lakóingatlant kiadni, és az árak is elkezdtek csökkenni.

Egy helyi ingatlanértékesítő elmondása szerint az elmúlt két hétben számos telefonhívást kapott azzal kapcsolatban, hogy a lakását bérbe vevő a szerződésben leírt felmondási időt sem várta meg, hanem azonnal távozott, mert elvesztette a munkahelyét, és így nincs miből kifizetnie a havi 100-120 ezer forintos bérleti díjat és a rezsit. Úgy látja, az albérleti piac megroggyant.

A koronavírus-fertőzés magyarországi megjelenése előtt a bérbe vett soproni lakások becsült száma elérte a 15 ezret, és ezekben hozzávetőlegesen 40 ezer albérlő élt. Azóta a bérbe vevők majdnem negyven százaléka hazaköltözött,

akik viszont maradtak, azok közül nagyjából az albérlők fele a kedvezményes bérleti díj megállapítását kérte.

Wagner István ingatlanszakértő biztosra veszi, hogy azok közül, akik most elmenetek, előbb-utóbb sokan visszatérnek majd, és jönnek mások is, hogy a korábbinál jóval nagyobb kínálatból, a lényegesen több üres lakásból válogassanak, és ezeket minden valószínűség szerint olcsóbban bérelhetik, mivel hosszú távon tíz százalékos díjcsökkenésre lehet számítani.

A járvány folyományaként leállt a lakásépítés is, ami azért is feltűnő most, mert Sopronban az elmúlt évtized alatt jó ideig évente 1000-1500 lakást adtak át, és az ország különböző részeiből érkeztek építési vállalkozók. Jelentős építkezésbe most senki nem fog bele, inkább a befejezés előtt álló épületeken dolgoznak.

