Ez a helyzet valójában az élesztővel: megszólalt a budafoki gyár

Az elmúlt hetekben rengeteg helyen lehetett és lehet is tapasztalni a már állandóvá vált élesztőhiányt. Ha fel is tűnik a boltok polcain, általában nagyon rövid idő alatt teljesen el is fogy a készlet. A budafoki élesztőgyár most közösségi oldalán válaszolta meg azokat a kérdéseket, amikkel a hoppon maradt fogyasztók bombázták őket az utóbbi időszakban. Bejegyzésükből kiderül, hogy többszáz üzenet érkezett hozzájuk, ezért most tiszta vizet akarnak önteni a pohárba.

Azt írják, a gyár nem zárt be, sőt teljes kapacitással gyártanak és szállítanak.

Gyárunk folyamatos műszakban működik, 24 órában, hétvégén is, ünnepnapokon is gyártunk. Abban az esetben tudnánk még egy műszakot beiktatni, ha a nap 36 órából állna. Minden üzemnek van egy kapacitása, a 100% nem lehet 120%. Az élesztőgyártáshoz is, mint bármely termékgyártáshoz, idő kell.

Hogy ennek ellenére miért nem látni élesztőt a boltokban? A gyártó szerint ez a pánikvásárlással magyarázható, és nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában hiány van most élesztőből.

mi gyártunk és szállítunk, minden olyan kereskedelmi egységbe, ahová eddig is szállítottunk. Nem a megszokott mennyiséget, hanem annak a többszörösét. Sőt, hogy valamelyest csökkentsük a termékhiányt és segítsünk a kereskedelmi partnereinknek kielégíteni a vásárlói igényeket, piacra dobtuk az eddig sütőiparnak gyártott 500g-os kiszerelésű termékeinket. Kereskedelmi partnereink visszajelzései alapján a boltok polcairól percek, órák alatt tűnik el az a mennyiség, ami eddig akár 1-2 hétre elegendő volt. Ide vezet a pánikfelvásárlás. Ha mindenki csak annyit venne, amennyit ténylegesen felhasznál a közeljövőben, akkor nem lenne hiány.

A hiány végét akkorra jósolják, amikor "a kedves új és régi fogyasztónk elhiszi, hogy mi továbbra is gyártunk és holnap, holnapután és még azután is szállítunk élesztőt! Ezért nem kell dobozszámra vásárolni és fagyasztani vagy feltalálni az otthoni élesztőszárítást, hiszen bármikor megvásárolhatjátok frissen akár a boltban, akár házhozszállítással az arra szakosodott webáruházakból."

