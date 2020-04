Az egész országot veszélyeztetik? Durva büntetést kapnak a szabályszegők

Egyre többen szegik meg kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedéseket, és egyre több a büntetőeljárás is. Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa elmondta, hogy egyre inkább emelkedik a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályszegések száma.

Mostanáig csaknem 6 ezer szabálysértés miatt kellett intézkedniük rendőröknek. Hozzátette: hasonló tendencia figyelhető meg Budapesten is, ott 357-re emelkedett a szabálysértési feljelentések száma.

Beszámolt arról is, hogy a hatósági házi karantén szabályait is egyre többen szegik meg. Emellett emelkedett a büntetőeljárások száma is. Mostanáig 183 büntetőeljárás indult, köztük 51 esetben rémhírterjesztés miatt.

Címlapkép: Getty Images