Durva korlátozásokat vezetett be a Tesco: erre készülj, ha vásárolni indulnál

A Tesco az utóbbi időszakban a koronavírus-fertőzés miatt már több intézkedést is bevezetett, melyeknek célja a vásárlók és a munkavállalók védelme. Most újabb intézkedést rendeltek el ennek érdekében: csütörtöktől az áruházakban egy időben csal előre meghatározott számú vásárló tartózkodhat.

Egy időben az áruház alapterületéhez képest annyi ember tartózkodhat csak bent, ahány biztánságosan be tudja tartani a 2 méter távolságot egymástól.

Ez a létszám az eltérő méretű áruházak miatt változó. A vásárlószámot egy applikáció segítségével az üzletek bejáratánál a Tesco munkatársai követik és ellenőrzik. A vásárlók a gyógyszertárakhoz és a postákhoz hasonlóan az épületen kívül fognak sorban állni a biztonságos távolság betartásával.

A több bejárattal rendelkező áruházaknál csak egy lesz használható, így a belső üzletsorran rendelkező áruházak esetében az épületben tartózkodók létszáma lesz a meghatározó. Az új intézkedés a 65 éven felettiek védelme érdekében a nekik fenntartott vásárlási időszakra is vonatkozik: 9 és 12 óra között az áruházlánc munkatársai mind a létszámot, mind az életkort ellenőrzik.

