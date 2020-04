Kiderült: Tatabányán is kezelhetnek koronavírusos beteget

A portál szerint április 3-tól járványügyi célokra jelölték ki a tataványai Szent Borbála Kórházat is, így mostantól itt is kezelhetnek koronavírusos betegeket. A korábban kiürtített és előkészített 49 ágyas C épületben kaphatnak majd helyet a kórházi ellátást igénylő fertőzöttek. A portál kiemelte, hogy magunktól továbbra se keressük fel az egészségügyi intézményt, ha felmerül bennünk a koronavírus gyanúja, mivel a kórház a már érvényben lévő eljárásrend szerint jár el. Tehát a koronavírusra utaló tünetek észlelése esetén először a jáziorvos kell értesíteni (telefonon), majd ő rendelkezik a további teendőkről.

Így, hogy kijelölt intézmény lett a tatabányai Szent Borbála Kórház, a betegek és a dolgozók védelme érdekében is szigorították az intézménybe történő belépés és új forgalmi rendet vezettek be, amelyről Facebook oldalukon is beszámoltak. A bejárat a Turul utcai gazdasági ajtó lett és belépéskor a maszk viselése kötelező. Ezt követően egyből megmérik az ember testhőmérsékletét, digitális infravörös, érintés nélküli hőmérővel a homloktól 10 centiméterre. Amennyiben 38 °C vagy feletti értéket mérnek, az lázat jelent. Ha láztalan, de tüneteket mutat, akkor az önkéntes segítők irányításával vezetik a sürgősségi osztály bejáratánál elhelyezett katonai sátorhoz a kórházba érkezőt.

Azonnal sebészi maszkot kap, aki lázas beteg, amelyet a kórházi tartózkodása alatt végig viselnie kell. A láztalan beteg, akinek észlelhetően légúti panaszai vannak, szintén sebészi maszkot kap. A katonai sátorban ezután védőöltözetben lévő nővér ellenőrzi a beteget a rendszeresített checklista alapján. Ha fennáll a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a szokásos eljárást követik. Abban az esetben, ha nem és egyértelműen műs magyarázza a lázat, akkor a beteg folytathatja az eredetileg tervezett útját a kórházban. A kórház arra kéri az érkezőket, hogy vigyenek magukkat szájmaszkot, hogy a dolgozóik számára biztosítani tudják a megfelelő mennyiségű védőfelszerelést. Az intézmény dolgozóira beléptetéskor ugyanezet a szabályok érvényesek.

Címlapkép: Getty Images