Maradj otthon, és kertészkedj! Ez az 5 igénytelen növény tökéletes fürdőszobába

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a turistautak, a parkerdők, az erdei tanösvények továbbra is látogathatóak. Azonban kormányzati szinten is kiemelt kérés, hogy aki csak teheti, maradjon otthon! Ha valaki mégis kimegy a szabadba, a járványügyi intézkedések egyik leginkább hangsúlyozott pontja, hogy kerülje a csoportosulást, ami az erdőben, a kirándulások alkalmával is érvényes.

Fontos hangsúlyozni, azzal, hogy otthon maradunk, segíthetük a koronavírus lassítását. Azok, akik nem szívesen merészkednének ki a lakásból egy erdei sétára és most egy időre elpakolták a túracipőket, otthon próbálják meg közelebb hozni a természetet magukhoz. Első lépésként érdemes felfrissíteni a szobanövények palettáját: átültetni a meglévőket, vagy rendelni néhány szobanövényt az ismert webáruházak, kertészetek honlapjáról. A bátrabbak akár fiatal csemetéket, magvakat, hagymákat is ültethetnek, hiszen úgy tűnik, egy ideig még otthon kell töltenünk az időnket. Ha tényleg szeretnénk kicsit közelebb kerülni a természethez, érdemes saját lakásunkat növények borította dzsungellé varázsolni.

Persze nem csak esztétikai oka van annak, hogy jobb növényekkel körbevenni magunkat. Kutatások már bizonyították, hogy a kertészkedés és a növényekről való gondoskodás jó hatással van a mentális egészségre. Azoknak, akik kezdő vagy épp kétbalkezes kertészek, összegyűjtöttük korábban olyan növényeket, amelyekkel nem csak érdemes körbevennünk magunkat, hhanem egyszerű őket gondozni, és szinte lehetetlen őket kipusztítani. Persze adtunk már tanácsokat a szobanövények tartásáról és gondozásáról is. Most viszont utánajártunk, hogy alakíthatjuk ki a nyugalom szigetét, például a fürdőszobánkban.

Dzsungelt a fürdőből? Naná!

Hálószobánkat és nappalinkat legtöbbször megtöltjük növényekkel, miért ne hozna néhány ne tennénk néhány zöld növényt a akár a fürdőszobába is? A fürdőszobában tartott növények nem csak a stílusát dobják fel a helyiségnek, de segíthetnek a levegő tisztításában, valamint a stressz és a szorongás enyhítésében is.

Mielőtt bepakolnánk az összes növényünket a fürdőbe, érdemes megbizonyosodni arról, mely fajok bírják egyáltalán a legtöbb esetben párás, változó hőmérsékletű, sokszor kevésbé napfényes szobát. Nem kell feltétlenül óriási levelű szobanövényekre gondolni, sokszro néhány apró zöld is képes feldobni szoba és a mi hangulatunkat is. A The Spruce összegyűjtött néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire érdemes figyelni, mielőtt a kiválasztott zöldekkel megtöltenénk a fürdőszobánkat:

Ahogy korábban említettük, fontos szemügyre venni, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a fürdőszobánk: mennyi fény árad be az ablakokon, mekkora hely áll rendelkezésre a "betelepítéshez", milyen a levegő páratartalma.

Ha attól félünk, hogy nem vagyunk túl ügyes kertészek, és félé, hogy könnyen megfeledkezhetünk a fürdőszobai növényekről, akkor érdemes pozsgásokat, "húsosabb" levelű növényeket választani, hiszen ezek sokkal jobban raktározzák péládul a vizet is.

Ha kevés helyünk van, érdemes futónövényeket ültetni cserepekbe és feltenni őket egy polcra vagy felfüggeszthető kaspókba. Ezáltal lesz elég helyük a növekedésre, mi pedig élvezhetjük a burjánzó, zöld növények látványát.

Ha nagyobb felület áll rendelkezésünkre, helyezzük a padlóra a cserepeket, vagy vessünk be néhány kisebb-nagyobb virágtartót.

Használhatunk nem mindennapi kiegészítőket is: fessük be a cserepeket, mintázzuk kedvünkre vagy akár a fürdőszoba színeihez igazodva.

Milyen növényt neveljünk a fürdőszobában?

Borostyán



Furcsának tűnhet, de bizony lakásban is tartható a borotyán. Ugyan a legtöbben a házak falán felfutva látjuk, a fürdőszobai klímát nagyon is kedveli. Igénytelen növény, gyorsan nő és kedveli a félárnyékos helyeket. Érdemes vele próbálkozni a kezdő kertészeknek is.

Ezt a növényt iskolákban, hivatalokban és irodákban láthatjuk legtöbbször. Az ismertebb nevén könnyezőpálma szereti a félárnyékos helyeket, a párás környezetet, viszont nem kell gyakran öntözni. Túllocsolás miatt gyorsan kirohad.

Közismert nevén szívalakú futóka. Ezt a növényt a legtöbb otthonban megtaláljuk. Gyorsan növekszik, és ugyan ilyen gyorsan képes körbekúszni a szobát is. Egy igazi túlélő, hosszú ideig elviseli a kevés fényt is és az állandó törődés hiányát is. Igényli a rendszeres locsolást, kedveli a páradús környezetet.

Ha egy kis figyelmet fordítunk rá, egész évben szép, zöld éke lehet a fürdőszobánknak. Víz-, meleg- és páraigényes növény, ráadásul megköti a káros anyagokat. A leveleket naponta permetezhetjük, de nem igényli a rendszeres locsolást, hiszen a túlöntüzés miatt hamar kirohadhat.

Mielőtt beruházun kegy ilyen pálmára, ellenőrizzük mekkorára fog megnőni, ugyanis egyes fajták képesek több méterre is megnőni. Nagyon kedveli a vizet, párás közeget, éppen ezért nem nagyon lehet túlöntözni. Igénytelen növény, ami kevés odafigyelés esetén is dús "lombot" hoz.

