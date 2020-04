Megszólalt a köztársasági elnök: most életet mentünk, ha türelmesek vagyunk

"Életet mentünk, ha türelmesek vagyunk!" - mondta Áder János köztársasági elnök húsvét nagypéntekén, a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások betartásának fontosságára utalva. Az államfő a közmédiában sugárzott beszédében azt kérte, "most ne az legyen a kérdés, hogy mi mindenünk nincs, hanem az, hogy kik vannak nekünk, hogy kikért kell türelmesnek lennünk". Úgy fogalmazott, egy korlátok közé szorított húsvét közeleg, amely nem a közös ünneplésről, hanem a segítségnyújtásról, a köszönetnyilvánításról, a türelemről szól.

Ha most, bezártságunk idején, tudunk várakozni, önként lemondunk a nagyobb térről, a nagyobb szabadságról, azzal teret adunk a legfontosabbnak: a gyógyulásnak

- hangsúlyozta. Kalkuttai Teréz anyát idézve kezdte beszédét, aki - mint mondta - rengeteg fájdalommal, szenvedéssel találkozott, a jobb élet reményét pedig a személyes tettekben kereste. "Minden embert cselekvésre hívott, azt üzente, hogy mindannyiunknak van tennivalónk, váratlan helyzetekben különösen."

Ahogy mondta: az esztendő kezdetén senki nem gondolta, tavaszra feje tetejére áll a világ és rendhagyó húsvétra kell készülni. "Márpedig 2020 tavaszán új időszámítás kezdődött a világban: újévi lehetőségek helyett félelem és bizonytalanság, fejlődés helyett visszaesés, szabadság helyett korlátok" - sorolta. "Már most sokan vannak közöttünk, akik gyászolnak, még többen, akik a betegséggel küzdő szeretteikért aggódnak".

Elvesztettük biztonságérzetünket, a szabad mozgás lehetőségét, sokaknak került veszélybe munkája, megélhetése, természetes, hogy az egyre csak gyarapodó veszteségeink szomorúvá, elkeseredetté tesznek minket

- fejtette ki.

A köztársasági elnök szerint ezen a húsvéton nem tehetjük azt, mint máskor, nem lehetünk együtt úgy, mint eddig, sem közösségként, sem családként. Mindenkinek köszönetet mondott, aki felelősséggel végzi munkáját "ebben az embert próbáló időben".

Legfőképp az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, az egészségügyben dolgozóknak jár a köszönet, "akik a húsvéti ünnepnapokon is félelmetesen közel kerülnek a veszélyhez, miközben irgalmasan közel hajolnak a szenvedőkhöz".

Köszönetet mondott a gyógyszerészeknek, a boltokban, áruházakban dolgozóknak, valamint a szállítóknak és sofőröknek is. "Köszönet a tanároknak, oktatóknak, akik lenyűgöző leleményességgel, felelősséggel, alkotó fantáziával és irdatlan mennyiségű plusz munkával alkalmazkodnak a távoktatás nehézségeihez". Megköszönte a katonák, rendőrök munkáját, akik esküjükhöz hűen védik a határokat, óvják a biztonságot. "Köszönettel tartozunk azoknak, akik védőmaszkokat készítenek", továbbá, akik bevásárolnak idős szomszédjaiknak, támogatják a magányosokat, "akik megtalálják és megszervezik a tenni akarókat, összekötik a segítőt a rászorulóval", fogalmazott. Köszönet illeti azokat is, akik ételeket készítenek a kórházakban, rendelőkben robotoló orvosoknak, ápolóknak, és akik szállást adnak nekik, továbbá azokat is, akik felajánlásból néhány nap leforgása alatt új mentőkiállót vagy konténervizsgálót építenek a kórházhoz.

"Köszönettel tartozunk azoknak, akik lehetővé teszik, hogy az iskolák a virtuális térben, de nagyon is valóságosan tovább működhessenek, akik szívükön viselik az otthon maradók szellemi egészségét, és kulturális kincseket, irodalmat, képzőművészetet, zenét osztanak meg a világhálón, akik gondoskodnak a lélekről, és biztató szavakkal, a közösségek összetartásával, online istentiszteletekkel, közös imádsággal növelik a reményt" - fejtette ki hozzátéve, azoknak is köszönet jár, akik átállítják vállalkozásaikat és üzemeiket közcélú termelésre.

Áder János hangsúlyozta, hogy a türelemmel mindenki kiveheti a részét a közösből, "ha elfogadjuk a ránk vigyázók figyelmeztetését, az új, és olykor nehéz szabályokat, mindannyian részesei leszünk a járványt leküzdő erőfeszítésnek".

Minden honfitársamat arra kérem, gondoljanak most azokra, akik a legközelebb állnak önökhöz, akikkel egy otthonban élnek és azokra is, akikkel már jó ideje nem tudnak találkozni

- hívta fel a figyelmet. "Gondoljunk arra, hogy életet mentünk, ha húsvétkor is betartjuk a korlátozásokat (...), ha biztonságos távolságot tartunk egymástól, még azoktól is, akiktől ünnep idején ez különösen nehéz". "Hogy hamarosan mindannyian újra, együtt lehessünk egészségesen", beszéde végén pedig mindenkinek áldott húsvétot kívánt.