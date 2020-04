"Jobban vagyok, mint érdemlem" - Orbán Viktor járványkórházban járt

Orbán Viktor meglátogatta a kiskunhalasi Semmelweis kórházat, erről egy videót is feltöltött a közösségi oldalára. A miniszterelnök a most felépített járványkórház mellett egy védőruha-varróüzemet is felkeresett, az általában egyenruhákat varró női rabok ugyanis most átálltak látogatói védőruhák gyártására.

A kiskunhalasi mobil járványkórház rekordidő, mindössze két és fél hét alatt épült fel, jelenleg nincs ennél modernebb ilyen típusú kórház egész Európában.

A városi kórházba előzetes bejelentés nélkül érkező kormányfő meghallgatta az intézményt vezető orvosok beszámolóját az ott folyó járványügyi védekezésről, az ellátás tárgyi és személyi feltételeiről, a járványkórházzal való együttműködésről. Miközben a belépésnél a testhőmérsékletét mérték, megjegyezte:

Jobban vagyok, mint érdemlem

A videót itt lehet megnézni: