Koronavírus: így lehet csak elbúcsúzni az elhunytaktól a járvány idején

Korábban mi is megírtuk, hogy a koronavírus-járvány miatt leállították a boncolásokat, és hogy a temetkezési vállalkozók fokozott óvatosságra intik azokat, akik ebben az időszakban kénytelenek búcsút venni szeretteiktől.

A temetkezési vállalatoknál most még többször fertőtlenítik az eszközöket, hordágyakat, mint egyébként szokták, a munkatársakon lévő vegyvédelmi öltözetek is bekerültek a felszerelések közé, számolt be az RTL Klub híradója.

A koronavírusban elhunytaktól érintkezés nélkül vehetnek búcsút szeretteik, minden esetben az egészségügyi intézménynek kell engedélyeznie ezt is. A gyászolókat meg kell ismertetni a védőfelszerelések használatával, amit az intézmény biztosít. Ha a hozzátartozó nem a fertőzésben halt meg, a kijárási korlátozások miatt akkor is más szabályok vonatkoznak az eltemetésére. A temetésen részt vevők számát korlátozzák, így

sokan akár hónapokkal is elhalasztják a szertartást, hogy azon majd az egész család részt vehessen,

természetesen hamvasztásos temetés esetén.

