Erre nem számítottak a lakáshitelesek: ennyivel emelkedik a törlesztő

Ahogy arról a portál beszámolt, az MNB múlt hét szerdai lépésére évek óta nem látott szintre szöktek fel a bankközi kamatlábak. A Monetáris Tanács szigorításai hatására február közepe óta emelkednek a bankközi kamatlábak, például legutóbb az "overnight" és az 1 hetes fedezett hiteleszközének kamatát emelte 1,85 százalékra, ezekre a 3, 6 és 12 havi BUBOR kamatlábak 0,7 és 0,9 százalékpont közötti emelkedéssel reagáltak. Ez leginkább a változó kamatperiódusú jelzáloghitelt törlesztőknek jelent nehézséget, ők - ha ebben a hónapban van a fordulónapjuk - akár már májustól magasabb törlesztőrészletekre számíthatnak. De azok sem ússzák meg, akik éltek a törlesztési moratóriummal, ezesetben az elhalasztott kamatösszeg, és a meghosszabbodott futamidő is tovább növekszik. De nézzük, mit is jelent ez konkrét számokban.

Mi lesz a lakáshitelemmel?

Mielőtt rátérnénk a konkrét példaszámításokra, nézzük meg, milyen szcenáriók képzelhetőek el. Nos, alapvetően elegendő lenne csupán a meglévő változó kamatozású jelzáloghitelek és az új lakáshitelek esetében megvizsgálni a kamatemelkedés hatását, azonban a törlesztési moratórium miatt egy harmadik csoportot is figyelembe kell most vennünk. Nézzük:

A már meglévő jelzáloghitelesek, akik nem élnek a hiteltörlesztési moratóriummal: Ők már rövid távon is érzékelhetik a bankközi kamatlábak emelkedését. Közülük is legkorábban azok, akiknek az eljövendő hetekben vagy hónapokban van a hitelük fordulónapja. Ez jellemzően a 3, 6 és 12 hónapos kamatperiódusú hiteleknél lesz esedékes, amiknél ha április végén is marad a magasabb BUBOR-szint, már májusban emelkedhetnek a törlesztőrészletek. Azok az adósok, akik élnek a hiteltörlesztési moratóriummal: Ők jövő évtől érzékelhetik a változást. Közülük is leginkább azok, akiknek 3, 6 vagy 12 havi BUBOR alapú a jelzáloghitele. Az ő esetükben nemcsak a moratórium alatt elmaradó kamatösszeg növekedhet, de a hátralévő futamidő is tovább hosszabbodhat. Az új hitelfelvevők: Az ő esetükben kisebb a hatás, mivel az elmúlt években szinte felszívódtak a változó kamatozású hitelek a piacról. A fix kamatozású hitelek esetében pedig egyértelmű már a szerződéskötéskor a futamidő alatt fizetendő törlesztőrészletek nagysága. Itt fontos kiemelni, hogy elméletben nincs fixált jelzáloghitel, csak akkor lesz valóban fix a törlesztőrészlet a futamidő végéig, ha a kamatperiódus hosszabb, mint maga a választott futamidő.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A közelítő számításainkhoz vegyünk egy 10 millió forintos, változó kamatozású lakáshitelt, 10 éves hátralévő futamidővel és egy tavalyi évben átlagosnak mondható 4,53 százalékos kamatot. Majd nézzük meg, hogyan hat erre a konstrukcióra a BUBOR kamatlábának most tapasztalt változása. Az alábbi grafikonon a 3, 6 és 12 havi bankközi kamatlábak alakulását láthatjuk az elmúlt 1 év viszonylatában.

Azok számára, akiknek közeledik a lakáshitelük fordulónapja, az egy évvel, fél évvel és 3 hónappal korábbi szintje lehet érdekes a BUBOR kamatlábaknak. Ezeket megfigyelve a grafikonról leolvashatjuk, hogy például az 1 évvel korábbi szintekhez képest a legnagyobb mértékben a 3 havi BUBOR emelkedett, jelentős mértékben, 0,92 százalékponttal. Ezzel párhuzamosan a legkisebb növekedést a 12 havi BUBOR produkálta, azonban itt is egy hathatós, 0,73 százalékpontos növekmény figyelhető meg. Továbbá azt is láthatjuk, hogy a megelőző időszakban kisebb ingadozásoktól eltekintve egyenletesek voltak, azonban az elmúlt hetek monetáris szigorítására reagálva hirtelen megugrottak a bankközi kamatlábak.

Mint már említettük, ez a megközelítőleg 0,7-0,9 százalékpontos emelkedés a BUBOR kamatlábakban, elsősorban a változó kamatperiódusú lakáshitelek kamatában lesz fontos. Ezeknél, a fordulónaptól függően, már májusban megemelkedhetnek a törlesztőrészletek, ha a bankközi kamatlábak április végéig megtartják ezt a szintet, esetleg tovább emelkednek addig.

Korábbi számítások alapján egy 1 százalékpontos kamatlábemelkedés általánosan 2,5 és 8,7 százalék közötti mértékben növelheti a törlesztőrészleteket. Ezek alapján az aktuális 0,7 és 0,9 százalékpontos emelkedés nagyságrendileg egy 1,75-7,83 százalékos törlesztőrészlet emelekdést eredményezhet. Ez, az átlagosnak mondható, 10 éves hátralévő futamidővel, 4,54 százalékos kamat mellett felvett, 10 milliós lakáshitel-példánk esetében 4 ezer forintos törlesztőrészlet-emelkedést is eredményezhet.

A táblázatban megfigyelhetjük, hogyan hat alapesetben egy változó kamatozású lakáshitelre a kamatemelkedés. A mi lakáshitel-példánkban ez a törlesztőrészletet 103 831 forintról egészen 107 883 forintig tornázza, ezzel mintegy 3,8 százalékos emelkedést eredményezve a törlesztőrészletünkben. Leszűrhető az is, hogy amennyiben ez a kamatszint maradna a lakáshitelünk hátralévő futamidejében, úgy a visszafizetendő összegünk is 486 ezer forinttal megnövekedne.

Mi van, ha most a moratórium miatt nem kell fizetnem?

Ez a kamatláb-emelkedés azoknak a változó kamatozású lakáshiteleseknek is érdekes, akik most élnek a hiteltörlesztési moratórium adta lehetőséggel. Számukra alább elvégeztünk egy közelítő számítást arról, hogy a moratórium és a kamatemelkedés hogyan jelenik meg a hitelüknél.

Egy tavaly átlagosnak mondható 4,54 százalékos lakáshitel kamatlábat néztünk, az egyszerűség kedvéért 10 millió forintos hitelösszeggel és 10 éves hátralévő futamidővel. Ehhez vettünk egy jelenleg köztesnek tekinthető 0,83 százalékpontos kamatemelkedést, ami alapvetően két fontos ponton szól bele a moratóriumos hitelünkbe:

Először is megemelkedik az elhalasztott kamatok összege, ez a mi példánk esetében 346 ezer forintról, 410 ezer forintra emelkedik.

Illetve ezzel párhuzamosan a hátralévő futamidőnk is tovább hosszabbodik, és a moratórium hatására az eddigi 14 hónap mellett, további 1 hónappal megnyúlik a hátralévő futamidőnk.

Mivel ez egy közelítő számítás, egyedi hitelszerződésenként más-más mértékű lesz a változás, hiszen ezt jelentősen befolyásolja még a konkrét szerződésben szereplő felvett összeg, kamat és a hátralévő futamidő is. Érdemes még megjegyezni, hogy amennyiben a magasabb BUBOR szintek a hiteltörlesztési moratórium után is fennállnak, úgy jövő évtől a törlesztőrészleteink is megemelkedhetnek.

Címlapkép: Getty Images