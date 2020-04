Koronavírus: 15 hónapos kislány is megfertőződött Hódmezővásárhelyen

A Vásárhely24 arról számolt be, hogy igazoltan koronavírus-megbetegedést állapítottak meg egy 15 hónapos kislánynál Hódmezővásárhelyen.

A család hétfő délután óta újabb teszteredményeket kapott, ezek alapján egyelőre a többi családtagnál nem mutatták ki a fertőzést. A következő tesztet valószínűleg szerdán fogják a szülőknél és a másik két gyermeknél elvégezni. Megkezdték a kontaktszemélyek felkeresését és leszűrését is.

A megbetegedett kislány egy háromgyermekes család legkisebb tagja, múlt héten szerdán magas láza lett és bedagadt a mandulája, étvágytalan volt és a hasa is ment. Szülei orvoshoz vitték, aki a biztonság kedvéért tesztet kért koronavírusra. Az első teszt negatív lett, a második pozitív. Addigra már a család többi tagjánál is jelentkeztek a koronavírus enyhébb tünetei. Mint kiderült, az apa az elmúlt időszakban csak a munkahelyére járt be, az édesanya pedig a szükséges bevásárlásokat intézte.

Címlapkép: Getty Images