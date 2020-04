Kiderült: ennyi ágyat készítenek fel megyénként a koronavírus-járványra

A koronavirus.gov.hu oldal megyénkénti bontásban is közli, hogy hány ágyat kell felkészíteni a koronavírusos betegek ellátására. Az információs oldal szerint a napi adatokból is látható, hogy egyre több a fertőzött, beteg Magyarországon is és a járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eleme, hogy a kórházak az egész országban felkészüljenek a tömeges megbetegedésekre.

Több ágyat kell felszabadítani arra az esetre, ha tömegével kell majd ellátni betegeket a kórházban

- írja az oldal.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy vannak országok, városok, ahol a tömeges megbetegedés miatt hirtelen szakadt rá a kórházakra több száz, ezer beteg ellátása és nem jut nekik ágy, megfelelő kórházi ellátás. Az oldalon hangsúlyozzák, hogy ezt a helyzetet szeretnék elkerülni, amikor a kórházakat felkészítik a legrosszabb forgatókönyvre, ám bíznak benne, hogy nem lesz ennyi kórházi ágyra szükség és nem lesz ennyi beteg, de ez nem zárható ki a járvány európai terjedésének dinamikáját nézve.

Az április 19-ig biztosítandó 50%-os ágykapacitás összesen 32.900 ágyat jelent, a következő ütemben tervezett 60%-os ágykapacitás összesen 39.500 ágyat jelent, amelyeket koronavírusos betegek ápolására kell biztosítani szükség esetén

- írják.

Ezen a héten, április 19-ig a kórházaknak 50 százalékos ágykapacitást kell előkészíteni, a következő ütemben pedig ezt 60 százalékra kell majd növelni, vagyis 100 ágyból 60 ágynak kell majd készen állnia koronavírusos betegek ellátására. A kórházak megkapták az intézményre vonatkozó megcélzott ágyszámot, ám a megyékre előírt ágykapacitást megtartva a kórházaknak megyén belül lehetőségük van egymás közötti átcsoportosításra.

Mindez tehát nem jelenti azt, hogy az összes egyéb beteget hazaküldenék a kórházakból. Arról, hogy melyik beteget lehet hazaküldeni és melyiket nem, a kezelő orvos illetve orvosi konzílium dönt szakmai protokoll szerint

- fogalmaznak.

Címlapkép: Getty Images

