Robban a cukiságbomba: bővült a népszerű debreceni maki család + FOTÓ

Az egykor magyar uralkodóval is rendelkező Madagaszkár szigetének endemikus makifajai közül a gyűrűsfarkú maki tölti a legtöbb időt az otthonául szolgáló száraz erdők talajszintjén, ahol lehullott gyümölcsök után kutat. Bár az egyik legjellegzetesebb és állatkertben leggyakrabban tartott főemlősfaj, vadon élő populációinak helyzete rendkívül aggasztó, mivel a becslések szerint 2000 és 2017 között 95%-kal csökkent egyedszáma az élőhelyzsugorodás, az orvvadászat és a befogások következtében.

Így mostanra jóval több katta él emberi gondozásban, mint természetes élőhelyükön, a faj pedig veszélyeztetett besorolással szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján. A jelen körülmények között ezért is különösen fontos, hogy az állatkertek stabil és életképes állományokat tartsanak fenn.

A Debreceni Állatkert Katta-sétányának játékos és szórakoztató lakói, a gyűrűsfarkú makik évről évre újabb csöppségekkel lepik meg a gondozókat és a nagyközönséget. Ez idén sincs másképp, miután két nőstényük nemrég egy-egy egészséges utódnak adott életet a mintegy négyhónapos vemhességet követően. A kifogástalan étvágyú, életerős kölykök egyelőre anyjuk bundájába csimpaszkodva töltik idejüket, de napról napra kíváncsian ismerkednek társaikkal és a külvilággal, az anyatej mellett pedig most már szívesen belekóstolnak a felnőttek táplálékába is. A közönségkedvenc kattacsapattal a kert újranyitását követően testközelből is találkozhatnak majd a látogatók.

Fotó: Debreceni Állatkert

Címlapkép: Getty Images

