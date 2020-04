Több millió szájmaszkot dobott piacra az áruházlánc: így tudod beszerezni

A Pénzcentrum értesülése szerint kétmillió darab, egyszer használatos maszkot dobott piacra Magyarországon az ALDI. A Kínából származó termék 10 darabos csomagban kerül a boltok polcaira, és 3999 forintért lehet megvásárolni.

Jelenleg ugyan megoszlanak a vélemények a maszkok általános használatáról, de egyre több szakember mégis azt javasolja mostanra, hogy ne lépjünk ki az utcára nélküle. A világon több helyen és már itthon is sok esetben nemcsak ajánlott a maszk használata, hanem előírás. Hét elején jelentette be Karácsony Gergely például, hogy Budapest valamennyi kereskedelmi egységében, üzletekben, élelmiszerboltokban, piacokon, valamint a taxikban is kötelező lesz viselni maszkot, vagy arcot eltakaró kendőt, illetve sálat április 27-től. Ezen kívül például Egerben is szájmaszkot kell hordani a város közterületein az eddigi hétvégi szigorításokon kívül.

A portál szerint azonban talán nem is olyan egyszerű beszerezni az eszközt, mivel tapasztalhattuk, hogy az elmúlt hetekben több helyről készlethiányról lehetett hallani. Mostanra vannak olyan kisüzemek, amelyek ráálltak a maszkkészítésre, így egyre több helyen lehet kapni a kézműves termékeket, de a kiskereskedelmi láncoknál eddig csak időszakosan találkozhattunk maszkokkal a boltok polcain. A portál egyik olvasója szúrta ki és jelezte, hogy már az ALDI diszkontláncban is kapható maszk. A Pénzcentrum pedig felkereste kérdéseivel az áruházláncot és utánajárt a részleteknek.

A válaszokból kiderült, hogy 2 millió maszk áll a magyarországi ALDI üzleteken keresztül a vásárlók rendelkezésére, amely az áruházlánc biatorbágyi központi raktárából kerül majd országos szintű leosztásra. Az első 500 000 darabot országosan közel egységesen osztották szét az arányokat tekintve a nagy forgalmú, kiemelt üzletek némileg több szájmaszkot kaptak. A szájmaszkot kizárólag egyféle kiszerelésben, 10 darabos csomagban lehet megvásárolni 3999 forintért, azaz 399 forint/db áron és egy vásárló maximum öt csomag, vagyis 50 db szájmaszkot tud majd megvásárolni.

Címlapkép: Getty Images

