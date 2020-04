Megdöbbentő eredmény: így hatnak ránk az állatok a karantén idején

Egy a magyar állattartók megkérdezésével készült felmérés szerint a háziállatok jelenléte sokat segít abban, hogy könnyebben átvészeljük a kijárási korlátozással járó bezártságot. A napokban készített reprezentatív kutatásból kiderült, hogy az otthon töltött idő alatt a magyar állattartóknak átlagosan több idejük jut kiskedvenceikre, és sokan kutyájukhoz vagy macskájukhoz fordulnak lelki támaszért. A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben azonban a kisállatok is rendkívüli törődést igényelnek.

A reprezentatív kutatás során arról kérdezték a magyar állattartókat, hogy miként élik meg a járványt és hogyan gondoskodnak kedvenceikről ebben a rendkívüli helyzetben.

Az eredményekből kiderült, hogy a válaszadók az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb előnyének azt tartják, hogy maguknak oszthatják be a napirendjüket (73 százalék), és több idejük jut négylábú barátaikra, akikről így könnyebben tudnak gondoskodni (43 százalék).

A harmadik legnépszerűbb válasz szerint a háziállatok segítenek a kikapcsolódásban, közelségük pedig jó hatással van a közérzetre. A kutatás arra is választ keresett, hogy miként élik meg a bezártságot a kutyák és a macskák. A kitöltők 59 százaléka szerint kedvenceik kifejezetten örülnek az együtt töltött időnek, a gazdik 42 százaléka pedig továbbra is odafigyel arra, hogy rendszeresen sétáltassa kutyáját. A séták fontosságáról és arról, hogyan sétálhatunk a veszélyhelyzet idején mi is írtunk korábban.

A felmérés szerint a járvány ideje alatt a válaszadók többsége úgy kezeli háziállatát, mint egy plusz családtagot, aki folyamatos törődést igényel. De jelentős számban vannak azok is, akik már-már pszichológusként tekintenek házikedvencükre, akivel mindent meg lehet "beszélni". Ez azért fontos, mert már több korábbi kutatás is igazolta, hogy a kutyák és macskák jelenléte hosszú távon csökkenti a vérnyomást, a stresszt és a depresszió tüneteit, ezzel együtt pedig növeli a munkahelyi teljesítményt és kreativitást is.

Ahogyan házi kedvenceink vigyáznak ránk ebben a rendkívüli időszakban, úgy kell nekünk is kiemelt figyelmet fordítanunk ápolásukra, ellátásukra, egészségükre

- hívja fel a figyelmet a tanulmányról szóló beszámolóban Márton Kinga állatorvos.

Az állatorvos szerint fontos, hogy tegyük meg az előzetes óvintézkedéseket a kedvencek ellátásához, felügyeletéhez arra az esetre is, ha lebetegednénk: gondoskodjunk helyettesítőkről és minimum két hétre elegendő eledelről. Hagyjunk kedvencünknek időt és teret arra, hogy alkalmazkodni tudjon a megváltozott körülményekhez, napirendhez, hogy ő is egészséges maradhasson mentálisan. Sétáltatás közben is tartsuk be a higiéniai ajánlásokat, és segítsünk a környezetünkben lévő rászorulóknak, legyen szó akár az állateledel beszerzéséről, akár a házikedvenc sétáltatásáról.

Címlapkép: Getty Images

