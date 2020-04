Drasztikus korlátozások vidéken is: ezekre kell figyelnünk a változások előtti utolsó héten

A koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében már számos intézkedés, korlátozás, szabály és javaslat született. Annak ellenére, hogy igyekszünk a lehető legtöbb útmutatást betartani mégis felmerülhetnek bennünk kérdések a minket érő tömeges impulzusként érkező tanács záporhoz kapcsolódóan. Vajon ez tényleg igaz? Magyarországon is érvényes? Vidéken is be kell tartani, nem csak Budapesten? Mindenkire vonatkozik? Meddig van érvényben? Számos tisztázandó kérdés kerülhet előtérbe a leghétköznapibb cselekvésekhez fűződően is, amikre sok esetben az interneten is csak több weboldalon keresztül, hosszas böngészés után találjuk meg a valós, hiteles választ.

Az operatív törzs tájékoztatása szerint május 3-a után változásokra, enyhítésekre számíthatunk, ám addig is a HelloVidék összegyűjtötte azokat a szabályokat, javaslatokat és korlátozásokat, amikre vidéken is figyelnünk kell, hogy megfékezzük a járvány terjedését és, hogy elkerüljük egy nagyobb bírság bezsebelését. Cikkünkkel szeretnénk segíteni a koronavírus-járvány miatti korlátozások kapcsán felmerülő kérdőjelek eloszlatásában és néhány gyakran felmerülő kérdést is megválaszolunk.

Fontos kiemelni, hogy a kormány által hozott rendeleteket, szabályokat vidéken és a nagyvárosokban, az ország minden területén be kell tartani az egészségünk megőrzése érdekében és érdemes mindig hiteles forrásokból tájékozódni az aktuális helyzetre vonatkozó szükséges intézkedésekről. Az Egészségügyi Világszervezet tanácsait is érdemes nyomon követni, mivel szakemberek által jóváhagyott világszerte alkalmazott hasznos módszereket javasolnak, amik bármely kontinensen és országban alapvető segítséget nyújthatnak a járvány lassításában.

Márcisuban Magyarországon bezártak az oktatási intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék és a kormány döntése alapján megtiltottak minden rendezvényt és tömegeket vonzó programot, valamint módosították az üzletek, szolgáltatók, vedéglátóhelyek nyitvatartásának szabályait és a piacokon, a gyógyszertárakban és a postákon bevezették az idősávos látogatási rendet a 65 évnél idősebb, magas kockázatú korcsoport védelme érdekében. A kijárási korlátozás elrendelésével újabb szabályok születtek, amelyek kapcsán már több kérdés merülhetett fel az emberekben, illetve miután az önkormányzatok hétvégére az adott településen szabad kezet kaptak a korlátozások szigorítására még több dologra kellett figyelni az érvényes korlátozások betartásához.

Általános útmutatások, szabályok, amiket vidéken is érdemes betartani:

A kijárási korlátozás alapján csak akkor hagyhatjuk el lakóhelyünket, tartózkodási helyünket, ha arra alapos indokunk van. Például munkavégzés, egészségügyi ellátás, egyéni sport vagy szabadidős tevékenység, élelmiszer, gyógyszer beszerzése stb.

Ha tehetjük maradjunk otthon és, ha van rá lehetőségük a testmozgáshoz, sporthoz használjuk közvetlen környezetünket, például a kertet. Ha nincs saját udvarunk válasszunk kevésbé népszerű, kisforgalmú helyeket.

Ha muszáj elhagynunk a lakóhelyünket egyedül vagy olyan személlyel menjünk, akivel egy háztartásban élünk.

A háztartáson kívüli személyektől tartsuk a másfél méteres távolságot.

Ne csoportosuljunk a köztereken, ne menjünk társaságba!

Ügyeljünk a higiéniai szabályokra akkor is, ha kint tartózkodunk. Használjunk kézfertőtlenítőt és azonnal mossunk kezet, ha hazamentünk!

Az üzletekben, boltokban, postán, piacokon, tömegközlekedési eszközökön viseljünk szájmaszkot. Fontos hangsúlyozni, hogy ez jelenleg csak Budapesten kötelező, ám érdemes lehet megfontolni máshol is a szájmaszk használatát.

Tartsuk be a vásárlásokhoz kapcsolódó idősávokat! Országosan elrendelt szabály szerint 9 óra és dél között kizárólag a 65 év felettiek vásárolhatnak, illetve látogathatják a postákat. Más időpontokban, viszont csak a fiatalabb korosztály tartózkodhat ezeken a helyeken.

Az általános rendeleteken és útmutatásokon, javaslatokon kívül, a kormánytól kapott engedély alapján több település vezet be újabb korlátozásokat, szigorításokat a hétvégékre. A május 1-jei hétvégén hagyományosan sokan indulnak útnak kirándulni, várost nézni vagy egyszerűen csak látogatóba a távolabbi rokonokhoz.

A mostani hosszú hétvégén, azonban továbbra is érvényben lesznek a korlátozások, valamint az önkormányzatok ismét szabad kezet kapnak a szigorításokra, ezért érdemes lesz a település honlapján vagy Facebookon tájékozódni lakhelyünk aktuális szabályairól.

Az előző hetekben jellemzően lezárták a látványosságokat, sétányokat a nem helyi látogatók előtt. Volt, ahol pedig kijárási tilalmat rendeltek el éjjelre, valamint kötelezővé tették a szájmaszk viselését. Most érdemes lesz kerülnünk a szokásos nagy hétvégi kirándulásokat is. Mi is írtunk róla, hogy a Zalaerdő javaslata szerint, aki teheti továbbra is maradjon otthon, de ha valaki mégis kimegy kirándulni, kerülje a csoportosulást, mivel ez az erdőben is érvényes szabály. Az alapvető szabályokon kívül vagy éppen azokkal kapcsolatban, így is rengeteg dolog lehet kérdéses számunkra. Lássuk a leggyakoribb tévhiteket és kérdéseket!

1. A kijárási korlátozás miatt nem sétáltathatom a kutyámat vidéken.

A kijárási korlátozás bevezetésével sokan tartottak tőle, hogy nem lesz lehetőségük sétáltatni kedvenceiket. Azonban a lakóhelyünk elhagyásának alapos indoklására, a rendeletben felsorolt okok között szerepel az állatok közterületen sétáltatása, így ha betartjuk az adott településen hozott közterületekre vonatkozó szabályokat és a másfél méteres távolságot másoktól, akkor nem szegünk meg semmilyen tiltást. Egy korábbi cikkünkben arról is írtunk, mikre érdemes figyelniük ebben az időszakban a kutyatartóknak.

2. Nem sétálhatok nyilvános helyeken, közterületen.

Ez is egy gyakori tévhitnek számít, viszont mivel a séta és az egyéni szabadidős sporttevékenység is szerepel a rendeletben megfogalmazott indokok között, ezért az egészségünk megőrzése érdekében továbbra is lehetőségünk van a szabadidős gyaloglásra. Fontos, hogy ebben az esetben is kövessük nyomon a település egyedi szabályait, valamint, hogy egyedül vagy velünk egy háztartásban élőkkel induljunk csak útnak.

3. Tilos lovagolni vidéken.

Természetesen a lovaglás sem tilos, hiszen szabadidős sporttevékenységnek számít. A lovaglás esetében ugyanazokat a szabályokat kell követnünk az erdők látogatásával kapcsolatban, amiket a járványhelyzet előtt. Valamint itt is fontos, hogy most ne szervezzünk nagylétszámú, csoportos lovas túrákat.

4. A kijárási korlátozás miatt, nem hagyhatom el az otthonomat, hogy megetessem az állatokat.

Az állatok ellátása is ugyanolyan fontosnak mondható, mint a számunkra szükséges élelmiszerek beszerzése, ezért az állatok ellátása, állatorvosi rendelők és kórházak látogatása sem ütközik semmilyen szabályba.

5. Nem mehetek kertészeti üzletekbe, állatboltokba, takarmányboltokba.

Az állataink ellátásához hozzátartozik a megfelelő eszközök, táplálékok beszerzése. Mivel nem lehet tudni, hogy pontosan meddig tart a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás, ezért hogy pótolhassuk a hiányzó termékeket, a rendelet az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek látogatását is engedélyezi.

6. Nem mehetek piacra.

Mehetünk piacra, sőt a termelők támogatása a termékeik megvásárlásával most kulcsfontosságú lehet a jelenlegi gazdasági helyzetben. Erre természetesen már sok helyen online vásárlással is van lehetőségünk, de ha jobban szeretjük személyesen beszerezni az élelmiszereket, akkor erre továbbra is van lehetőségünk anélkül, hogy tilosban járnánk. A piacok esetében a mindenhol érvényben lévő szabályokon kívül az idősávos vásárlásra kell figyelnünk.

