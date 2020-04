Nagy pácban vannak a borászatok: ezt tette a koronavírus a hazai ágazattal

Az egész világon borpiaci válságot okoz az éttermek, szállodák zárva tartása, a boros rendezvények hiánya, írja az Index körképében. A magyar ágazat sokféle kezdeményezéssel reagál, de a prémium szegmens számára egyelőre kezelhetetlen a nagy bezárkózás. Az alacsonyabb árfekvésű szegmensben a kijárási korlátozás elején a nagy bevásárlások egy ideig kiegyenesítették a számokat. A muzeális borok piaca is stabil maradt, de a magyar boroknak itt nincs szerepe.

A nemzetközi trendeket tekintve

a koronavírussal véget ért egy közel egy évtizede tartó nagy folyamat, a prémium felé tolódás.

A magyar borászatok elsősorban a kiemelkedő éttermi kitettségüktől szenvednek. A különböző borászati szövetségek „palackposta” elnevezésű kezdeményezésükkel részben próbálták népszerűsíteni is az online rendelést, illetve 12 ezer palack borral fejezték ki hálájukat az egészségügyi dolgozóknak is. Berger Zsolt, a Karádi-Berger erdőbényei borászat tulajdonosa szerint

a kieső exportot, a nullára olvadó gasztroértékesítést és a szintén eltűnő helyszíni eladást valamelyest pótolta a megnövekedett online vásárlás. Részben a hűséges vevők generáltak a karácsonyinál is nagyobb online forgalmat, részben azok a kényszervállalkozók, akik hirtelen fogtak bele valamilyen étel (és ital) kiszállításba.

Más tokaji borászok arról beszéltek a lapnak, hogy a vírus nemcsak a keresletet vágja meg, de egyéb gondokat is okoz, például a terepen: a mezőgazdaságban, így a borászatokban is már van feladat, zöld munka, metszés, és mivel generációk tűntek el a borászatokból, sok a nyugdíjas szakember, nekik most nem feltétlenül kellene a többiekkel együtt dolgozni.

Címlapkép: Getty Images

