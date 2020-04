Drasztikus válságtervvel rukkoltak elő: így készülnek a tetőzésre a Bács-Kiskunban

Dolgozóik oktatásával, megfelelő mennyiségű védőfelszereléssel és fertőtlenítőszerrel, valamint, válságtervvel is készülnek a járvány tetőzésére a Bács-Kiskun megyei tassi szeretetotthonban. Tóth Sándor intézményvezető elmondta, hogy a Hetednapi Adventista Egyház által fenntartott idősek szeretetotthonában harminc bentlakásos női gondozottuk van. Megemlítette, hogy éppen a járvány előtti napokban fejezték be a tassi telephely bővítési terveit. A veszélyhelyzet elmúltával elkészülő új épületrészben már férfiakat és párokat is fogadnak majd.

Emlékeztetett: a péceli központú intézmény másik, ötven embert befogadó telephelye Gyulán, az alkoholbetegeknek kialakított rehabilitációs intézete pedig Mágocson működik. Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy a tassi idősek otthonában gyakran mérik mind dolgozóik, mind pedig a bentlakó idősek testhőmérsékletét, de eddig még nem merült fel fertőzés gyanúja.

Tóth Sándor kitért arra, hogy az otthonban tapasztalt influenzás megbetegedések miatt már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt minden hozzátartozót megkértek arra, hogy ne látogassa idős rokonát. Néhány nappal később ezt az intézkedést váltotta fel a látogatási tilalom. Az intézményben azóta sem fogadnak senkit, és mára már felvételi tilalom is életbe lépett.

Az intézményvezető kiemelte, hogy tizenöt alkalmazottjuk közül nyolcan kifejezetten az idősek ápolását végzik. Dolgozóik járványügyi felkészítését oktatással segítették, ennek részeként sajátíthatták el a különféle védőeszközök használatát.

Az előírásnak megfelelően minden védőeszközt, a megbetegedések esetére pedig további speciális eszközöket is beszereztek, köztük szájmaszkokat, védőoverallokat, gumikesztyűket, lábvédőket, fertőtlenítőszereket, műanyag arcvédő pajzsokat és szemüvegeket. Hozzátette, hogy a védekezéshez nélkülözhetetlen eszközökből az elmúlt hetekben állami segítségként is kaptak, a Magyar Honvédség pedig április 26-án fertőtlenítette az otthon épületegyüttesét.

Az intézményvezető elmondta, hogy intézkedéseik értelmében az ebédlő helyett minden lakójuk a saját szobájában étkezik, az imateremben pedig átmenetileg nem tartanak közös istentiszteleteket, a napi áhítatot azonban mindenki meghallgathatja a szobájában. Válságtervük részeként egyelőre egy izolációs szobát alakítottak ki, de a kápolna kiürítésével pár perc alatt megoldhatóvá válik több beteg elkülönítése is.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)