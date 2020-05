Brutálisan sok szemetet szórtak el illegálisan: így leckéztette meg a családot a polgármester

A polgármester saját kezűleg szórta vissza az illegális helyen szemetelő család udvarára a szemetüket Pápán. Az akcióról videó is készült, számolt be az RTL Klub híradója. Az erdő mellett lerakott kupacra kedden találtak rá. Az egyik csomagban szerepelt név és cím is.

Ezután nyilvános posztban kérte a városvezető a szemetelő családot, hogy vigyék el - mivel nem tették meg, ő maga vitte vissza a műkörmöt és tisztasági betétet is tartalmazó zsákokat.

"Két eset lehet: vagy ellopták tőle, vagy elveszítette. Ha ellopták, akkor mi vagyunk a visszaszolgáltatók, ha pedig elveszítette, akkor a szerencsés megtalálók"

- mondta a videóban a polgármester. Úgy tudni, a 8 zsáknyi szemetet lovaskocsival hozták az épülő futópálya mellé.

A polgármester azt mondta, akciójával fel akarta hívni a figyelmet, mert egyre több az illegális szemetelő.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)