Ilyet még nem láttunk: így zajlott a rendhagyó érettségi + FOTÓ

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette, a szokottnál egy órával később, kilenc órakor a magyar nyelv és irodalom, és a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival országszerte megkezdődött a május-júniusi érettségi időszak.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint hétfőn középszinten 68 458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbeliznek.

Valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítottak. Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák előtt alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát, illetve az érettségi ideje alatt is folyamatos a takarítás az iskolákban. A tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhatott.

A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc állt rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten.

Két különböző feladatlapot kellett a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kaptak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból állt. Utóbbinál két típusból kellett egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

A második feladatlap megoldására 150 percet kaptak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése.

A műelemző feladat egy Fekete István-novellához, az összehasonlító elemzés pedig egy Arany János-vershez és egy Tóth Árpár-költeményhez kapcsolódott a középszintű írásbeli második részében.

A magyarvizsgákat kedden a matematika írásbeli követi.

Az Eduline által megkérdezett szaktanár elmondta, hogy érettségizőbarát szöveget kaptak a diákok a magyarérettségi első részében. A könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a középszinten vizsgázók az első részében. A kétoldalas szöveget először értelmezniük kellett, majd különféle feladatokat oldottak meg a szöveghez kapcsolódóan. Szintén az első részhez tartozó szövegalkotási részben pedig a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk a diákoknak.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Címlapkép: Getty Images

