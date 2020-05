Ismét megnyit a vidéki állatkert: ezzel az elképesztő újdonsággal készülnek

Másfél hónapos szünet után hétfőn újra megnyitotta kapuit a Szegedi Vadaspark, a járványügyi szabályok miatt a látványetetések és az oktatási programok azonban még szünetelnek, ezek pótlására zoopedagógiai sorozatot indított közösségi oldalán az intézmény.

A hetente jelentkező sorozatban az érdeklődők megismerhetik az állatkertben gondozott az egyes fajok életmódját vagy természetvédelmi helyzetét.

Az első részekben a 2005-ben bemutatott Madagaszkár című animációs film történetét felidézve fény derül arra, mi volt igaz, és mi hamis a mesében főszerepet játszó fajokról elmondottakból. A nyitó epizódban a Szegedi Vadaspark rendkívül népszerű pingvincsapatával találkozhatnak a nézők. Kiderül például, hogy az egy fajhoz tartozó példányok között koránt sincs akkora alkatbeli eltérés, mint a mese karakterei közt.

Ellenben a különböző fajok egyedei között akár három-négyszeres méretbeli különbség is lehet: az Ausztrália déli és délkeleti partjain, valamint Új-Zélandon előforduló kék vagy törpe pingvinek (Eudyptula minor) testmagassága 30-40 centiméter, míg az anktarktiszi császárpingvinek (Aptenodytes forsteri) akár 120 centinél nagyobbra is megnőhetnek. A nézők megtudhatják azt is, miért fontos, hogy a gondozók egyesével felismerjék a pingvincsapat minden példányát, és azt is, a madarak mi alapján azonosítják társaikat.

Címlapkép: Getty Images

