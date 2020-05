Koronavírus: 46 dolgozónál igazoltak koronavírus-fertőzést a vidéki kórházban

A portál szerint a tatabányai Szent Borbála Kórház Facebook oldalán közölt információi alapján a napi adatokat vizsgálva 97 alkalmazott esett ki a munkából, 46 dolgozónál pedig igazolódott a koronavírus-fertőzés. Egy fő kórházi kezelést kap a megbetegedett dolgozók közül, de lélegeztetőgépen senki sincs a kórházi munkatársak közül.

Április végén közölte a kórház, hogy 14 dolgozójánál és több betegnél is igazolódott a fertőzés, valamint itt dolgozott az a 41 éves férfi is beteghordóként, akinek halálához hozzájárulhatott a koronavírus. Müller Cecília ezt követően elmondta, hogy elrendelte a laboratóriumi vizsgálatokat és mivel először a dolgozók fertőződtek meg, ezért kiemelten a dolgozók körében.

A fokozott kockázatnak kitett dolgozók tesztelésével kezdtük meg munkatársaink szűrését április 30-án. A sürgősségi, az intenzív osztály, sebészetek és műtő után tervszerűen naponta 300 főt szűrünk. Így mintegy öt nap alatt tudunk mindenkit tesztelni. A vizsgálatokat hétnaponta ismételjük, a holnapi naptól az első mintavételben résztvevők tesztelése folytatódik. A mintavétel során kollégáink megfelelő védőfelszerelést viselnek. A kórházi dolgozókkal párhuzamosan betegeink szűrését is végezzük, és hazabocsátásuk után szakaszosan zárófertőtlenítjük a kiürült osztályokat.

– írja Facebook-közleményében a kórház

Az oldalukon beszámoltak arról is, hogy a zárlat alá került kórház újranyitása érdekében a szűrések mellett a folyamatos fertőtlenítéseket is folytatják. A kórházat akkor nyitják meg újra, amint gyógyulásuk vagy megfigyelésük után megfelelő kórházi dolgozó állhat vissza a munkába, a kórház kérvényezi Müller Cecília tisztifőorvostól a kórház újranyitását. Addig továbbra is más szakrendelőkbe irányítják a kórház betegeit.

Címlapkép: Getty Images

