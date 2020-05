Kiderült: ezekben a városokban élnek a legboldogabb emberek Magyarországon

Idén is elkészítette Magyarország Boldogságtérképét az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja a 2019 április és a 2020 március 10 közötti időszakban végzett internetes vizsgálatai alapján. A Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával megvalósuló felmérésből kiderült, hogy mely régiókban milyen mértékben tartják magukat boldognak az emberek, valamint a 2016 óta évente elkészülő térképpel nyomon követhető a hazai jóllét szint trendje.

A mostani vizsgálatban Magyarország 962 településéről összesen 7863, 17-92 éves férfi és nő vett részt. A felmérés kiterjedt az élettel való elégedettség, az érzelmi, a pszichológiai, a szociális és a spirituális jóllét és a mentális egészség szintjének a megállapítására, valamint a karaktererősségek vizsgálatára. Az adatok lehetőséget adtak a férfiak és a nők, a különböző életkori csoportok, a különböző családi állapotú, az anyagi jólét eltérő fokán élő, a különböző iskolai végzettséggel és foglakozással bíró személyek boldogság, élettel való megelégedettség, globális jóllét és mentális egészség szintjének összehasonlítására.

A kutatás alapján megállapították, hogy a magyar lakosság globális jóllét szintje 2019-2020-ban a 2016-2018 közötti időszakban mért értékekkel megegyező. A World Happiness Report 157 országot vizsgáló 2020-as jelentése szerint pedig Magyarországon nőtt a lakosság boldogság szintje, így az országok rangsorában a 62. helyről Magyarország előbbre lépett a 53. helyre. Az országosan szemlélve tehát cseppet sem számít hazánk boldogtalannak, de a régiók, megyék és megyeszékhelyek vonatkozásában jelentős eltérések állapíthatók meg.

A térképet elemezve megfigyelhető, hogy annak ellenére, hogy valamelyest nőtt a boldogságszint Közép-Magyarországon, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön továbbra is boldogtalanabbak ezekben a régiókban az emberekt a többihez képest.

A globális jóllét szintje Észak-Magyarországon a legalacsonyabb, de csökkent a jóllét szintje a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön is.

A megyék tekintetében Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád megye vezeti a boldogság rangsort és jelentősen csökkent a jóllét szint Zala, Vas, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A legboldogabbnak a friss vizsgálat szerint a Veszprém megyében lakók bizonyultak és a megyék jóllét szint rangsorát változatlanul Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Somogy megye zárja.

Az adatok alapján a Budapesten élők boldogságszintje továbbra is a magyar lakossági átlag alatt van és ez a mentális egészség és a pszichológiai immunitás vonatkozásában is igaznak bizonyult. A friss kutatás szerint ismét megerősítést nyert az, hogy a kistelepüléseken élők szignifikánsan boldogabbak mint a városiak.

A legboldogabb magyar városnak a 2019-20 évi Globális Jóllét értékek alapján a megyeszékhelyeket vizsgálva Székesfehérvár bizonyult.

A listán Székesfehérvárt, Szeged és Debrecen követi, a rangsor végén pedig Kaposvár áll. Talán nem is lehet véletlen az eredmény, hiszen ha Fejér megye statisztikai adatait vizsgáljuk a hivatalos számok is pozitív irányt mutatnak a legtöbb területen. A KSH adatai szerint a közép-dunántúli régió más megyéihez képest is népesnek számító, 418 ezer fős Fejér megyében több gyermek született, mint a tavalyi évben annak ellenére, hogy országosan tekintve a születések száma 0,7 százalékkal csökkent.

Fejér megye foglalkoztatási aránya 62,4 százalék, ami az országos (61 százalék) adatnál is jobbnak számít. A munkanélküliség rátát tekintve pedig hetedik a rangsorban, az országos 3,3 százaléknál közel 1 százalékkal jobban teljesítve. A megye foglalkoztatással kapcsolatos kiemelkedő eredményeire részben magyarázatot adhat a térség rendkívül erős ipari teljesítménye, amelyet az egy főre jutó ipari termelést tekintve csak olyan "nagyágyúk" előznek meg, mint a híres nagyvállalatoknak, valamint több iparvárosnak otthont adó Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye.

Szintén "boldogságra adhat okot", hogy a dobogó harmadik fokán áll Fejér megye 244 444 forint/fő havi nettó átlagkeresettel. A listán csak Budapest és Győr-Moson-Sopron szerepelt jobban az anyagi tényezőt vizsgálva. Azoknak, akik éppen költözés előtt állnak vagy esetleg egy új élet indítását tervezik jó hír lehet, hogy Magyarország legboldogabb városában továbbra is kedvezőbb áron juthatunk ingatlanhoz mint a fővárosban.

Annak ellenére, hogy a 2019. évi adatok alapján a megyeszékhelyeket vizsgálva negyedik helyen áll Székesfehérvár 367 ezres átlagos négyzetméterárral, továbbra is jelentősen olcsóbban vásárolhatjuk meg új otthonunkat a "boldog városban" mint Budapesten.

A fővárosban ugyanis a legalacsonyabb árkategóriába tartozó területeken is körülbelül 400 ezerrel számolhatunk, de a népszerűbb környékeken az 1 milliót is elérheti a lakások átlagos négyzetméterára.

VIDÉKEN KERESEL INGATLANT? KAPÓRA JÖHET A FALUSI CSOK: NÉZD MEG A TELEPÜLÉSEKET, AHOL IGÉNYELHETED - KATT!

A KSH adatai szerint a főváros és a vidék átlagos lakásokra vonatkozó árszintje között a különbség folyamatosan nő és már több mint 2,5-szeres lett: Budapesten 33,6 millió, vidéken 13,3 millió forint.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)