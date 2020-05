Íme az országos vírusteszt részeredménye: ennyi fertőzöttet találtak eddig

Az országos koronavírus-tesztelés szombaton befejeződik - tájékoztatott a Semmelweis Egyetem csütörtökön. A közlemény szerint még mintegy 1200 ember részvételére van szükségük a hazai orvosképző egyetemeknek ahhoz, hogy országosan és regionálisan is reprezentatív legyen a koronavírus-tesztelés eredménye, ezért a szűrés határidejét szombat 19 órára módosították. Hozzátették: a Központi Statisztikai Hivatal által meghívottakat, akik a szűrésen eddig meg nem jelentek meg - kérés esetén - lakóhelyükön is felkeresik az egyetemek munkatársai. Ezt az igényt a 06-80-200-766 és a 06-80-808200 zöldszámon lehet jelezniük. Emellett minden nap reggel hét és este hét óra között három fővárosi helyszínen - a városmajori szív- és érgyógyászati, a bőrgyógyászati, valamint a fül-orr-gégészeti klinikán - is várják azokat, akik az utolsó pillanatra halasztották a tesztelést.

Ahhoz, hogy a felmérés valós képet mutasson, a 14 éven felüli lakosságra reprezentatív legyen a minta, összesen 10 500-11 200 ember részvételére van szükség, így továbbra is számítanak a tesztelésre meghívottakra.

A Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Semmelweis Egyetem kedden közös konferencián jelentette be, hogy a KSH által kiválasztott 17 787 ember mintegy fele vett részt hétfőig a május 1-én kezdődött, országos, reprezentatív Covid-19 szűrővizsgálaton.

A vizsgálat részeredményeit ismertető konferencián elhangzott: 8276 tesztből kettő lett pozitív és az átfertőzöttségi arány is alacsony.

Címlapkép: Getty Images

