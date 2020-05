Itt vannak a részletek: rengeteg új enyhítés lesz hétfőtől vidéken

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések további enyhítését jelentette be a megyékre nézve a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. Gulyás Gergely online sajtótájékoztatón közölte, a Pest megyei koronavírus-fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidékiekhez, ezért Pest megyét mostantól a többi megyével tekinti egy egységnek a kormány. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az 1,5 méteres védőtávolságra és az arc eltakarására vonatkozó szabályokat fenntartják az egész országban.

A vidéki enyhítések között említtette, hogy

a megyékben a vendéglátóhelyek belső zárt részében (különösen étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében, presszóban) a tartózkodás a jövőben megengedett;

az ott dolgozók kötelesek maszkot viselni, erre kérik lehetőség szerint a vendégeket is, valamint a védőtávolság betartására. Közölte, hétfőtől megnyitnak a szabad területen lévő vidéki játszóterek, parkok. A szállodák és a panziók a megyékben fogadhatnak vendégeket - mondta. Jelezte, a védőtávolság betartásáról a nap folyamán várhatóan megjelenő rendelet rendelkezik.

Gulyás Gergely azt mondta, a kormány lehetségesnek látja a koronavírus-járvány miatt bevezetett budapesti korlátozások enyhítését is. Elmondta, a kormány azt kérte a főpolgármestertől és a kerületi polgármesterektől, hogy csütörtök délután 3 óráig nyilvánítsanak véleményét arról, milyen döntést hozzon a kormány. Ezt követően a kormány virológusokkal egyeztet, majd az operatív törzs dönt arról, milyen új szabályok lépjenek életbe a fővárosban - ismertette. Emlékeztetett arra, hogy a hatályos korlátozó szabályok vasárnap éjfélig hatályosak. Megjegyezte,

az új szabályokat pénteken vagy legkésőbb szombaton mindenki megismerheti.

A kormány megállapította, hogy az elmúlt napokban csökkent a halálesetek, a megbetegedések és az aktív fertőzöttek száma. Ez annak köszönhető, hogy Magyarország polgárai betartották a védelmi intézkedéseket, korlátozásokat - mondta, külön köszönetet mondott a budapestieknek és a Pest megyeieknek. Szerinte az élet visszaigazolta a 11 nappal ezelőtt a vidéki megyékre vonatkozó eltérő szabályozás bevezetését. A lazítások nem vezettek ahhoz, hogy a fertőzés tömegessé vált volna vidéken; a legtöbb fertőzött továbbra is Budapesten van - közölte.

Június 1-től maximum kétszáz főig vidéken és Pest megyében megrendezhetők lesznek az esküvők

- közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Kifejtette: az esküvőkön, lagzikon a biztonsági előírásoknak megfelelően az asztalok közötti védőtávolságot be kell tartani. Gulyás Gergely kérdésre elmondta: a kormány arról is döntött, hogy

az ottalvást nem igénylő gyermektáborokat nyáron meg lehet tartani. A hónap végén a járványügyi helyzet ismeretében döntenek az ottalvós táborokról

- jelezte. A miniszter megerősítette, június 2-ig nem lesz iskolai oktatás Magyarországon. Hozzátette: Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár azt jelezte: a tanév lezárásával akkor sem lesz gond, ha a diákoknak már nem kell visszatérniük júniusban az iskolákba.

Megjegyezte: most azt látják, hogy a járványban megbetegedettek száma jelentősen csökken, ezért - ha a folyamat fennmarad - az egészségügyben is visszafordulhatnak, és a szabaddá tett ágyak ismét felhasználhatóak hagyományos gyógyításra. Kérdésre válaszolva közölte: azt remélik, hogy minél rövidebb ideig lesz szükség a veszélyhelyzet fenntartására, és ha nem változik meg alapvetően a helyzet, akkor június vége felé a rendkívüli veszélyhelyzeti felhatalmazást a kormány vissza tudja adni. De folyamatosan figyelemmel kell lenni a járványügyi helyzetre - figyelmeztetett. Szólt arról is, hogy a veszélyhelyzet végéig indokolt az ingyenes parkolást fenntartani.

Címlapkép: Getty Images

