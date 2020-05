Újabb enyhítések: mutatjuk mit szabad és mit nem vidéken, Pest megyében

A portál szerint az éjszaka megjelent Magyar Közlönyben a kormány kihirdette a védelmi intézkedések következő üteméről szóló rendeletét, melyben a kijárási korlátozások lazításának következő fázisa szerepel. Az intézkedéscsomag Pest megyére is kiterjed, Budapestre viszont nem.

Az eddig megjelent, kijárási korlátozást vidéken enyhítő, április 30-i intézkedések most már Pest megyére is érvényesek. Vagyis Pest megye is kinyithat részlegesen, Budapestre viszont továbbra is érvényesek az eredeti szigorú korlátozások - a fővárosról várhatóan szombat délután lesz bejelentés.

Az Orbán Viktor által aláírt rendelet további része pedig azokat a második körös, korlátozásokat részben feloldó lépéseket tartalmazza, amelyeket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már nagyrészt előrevetített. Ezek a következők:

Már a vendéglátóhelyek (az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban) belső zárt terében is megengedett a tartózkodás, a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében a) az ott dolgozók - a vendégek által látogatható területen - kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és b) a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.

A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott tartózkodás megengedett.

A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak. Vagyis ezek zárt terében szintén lehet tartózkodni.

2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.

2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.

A családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

Az újabb enyhítő intézkedések május 18-án, hétfőn lépnek hatályba.

A települési önkormányzat polgármestere felhatalmazást kap, hogy a vendéglátóhelyek közterület használatának elősegítésére, akár a rendelkezésre bocsájtott közterületek méretének növelésével, intézkedést tegyen.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.