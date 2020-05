Elárulta a szakértő: ekkor készülhet el a koronavírus elleni védőoltás

A magyarországi járványgörbe stabil, és reménykeltő gyógyszer-, illetve vakcinakísérletek folynak világszerte a vírus ellen. Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa kifejezte reményét, hogy a járvány hamarosan véget ér.

Nem tudjuk mikor és hogyan, és az is lehet, hogy a vírus velünk marad egész évben kisebb gócokban

- jegyezte meg.

Hozzátette, hogy ebben a helyzetben fenn kell tartani bizonyos járványügyi intézkedéseket és szükség van arra is, hogy az izolált eseteket a többiektől azonnal elkülönítsék, kezeljék, mert csak így tudják megakadályozni a járvány tovaterjedését.

Reménykedjünk, hogy igazoltan hatékony vírusellenes gyógyszerünk lesz

- mondta.

Kiemelte: már alkalmaznak maláriaellenes, C típusú májgyulladás, valamint HIV elleni szereket, emellett a legkülönbözőbb gyógyszerkombinációkkal, antibiotikumokkal is próbálkoznak a betegek gyógyítása érdekében. Szólt arról, hogy Magyarországon is elérhető az a Japánban kifejlesztett vírusellenes gyógyszer, amely a betegség korai szakában valóban hatékonyan alkalmazható az enyhe és közepesen súlyos betegeknél, s rendelkezésre áll egy Amerikában kifejlesztett, intravénás módon alkalmazható gyógyszer a vírus miatt súlyos és életveszélyes állapotba kerülők gyógyítására.

Jól haladunk az immunterápiával és a vérplazma terápiával is, mindkettővel több ember életét sikerült megmenteni

- közölte.

Szlávik János kitért rá, reménykedhetünk, hogy lesz hatékony védőoltás is, amely egyesek szerint ősszel, mások szerint télen, de legkésőbb jövő tavasszal az emberiség rendelkezésére áll nagy mennyiségben. A vakcinával eleinte a veszélyeztetett csoportokat és az egészségügyi dolgozókat oltják be. A kísérletek már a második fázisban vannak, azaz egészséges önkénteseken próbálják ki, vizsgálva a hatékonyságot, a rövid és hosszú távú mellékhatásokat. Rámutatott, a baj az, hogy a későbbi kísérleteket csak járvány idején lehet lefolytatni.

A főorvos beszámolt arról, hogy az Egyesült Államokban több ezren ajánlották fel, hogy beadatják maguknak a kísérleti oltóanyagot, majd kiteszik magukat a koronavírus-fertőzés veszélyének. A szakember szerint, ez etikailag kissé vitatható módszer, de elképzelhető, hogy nem lesz más lehetőség, mint az, hogy emberek veszélyeztessék életüket az emberiség megmentéséért.

Szlávik János a humán immundeficiencia vírussal fertőzött emberekről szólva elmondta: korábban úgy gondolták, ez a betegcsoport az immunhiány miatt ki van téve a fertőzésnek, de úgy tűnik, közülük azok, akik rendszeresen szedik a gyógyszereket és jó az immunrendszerük, nemhogy nincsenek kitéve a fertőzés súlyos veszélyének sőt, mintha védettek lennének ellene. Hozzáfűzte, hogy Magyarországon eddig egy koronavírus-fertőzést észleltek HIV-fertőzött embernél, ő idős volt és sokféle krónikus betegségben szenvedett.

