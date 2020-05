Ez a legfontosabb feladat most vidéken: mindenhol kiemelt ügynek számít

Az idősekre kiemelt figyelmet fordítanak az önkormányzatok a koronavírus-járvány idején vidéken, karitatív szervezetekkel, önkéntesekkel együttműködve segítik az ellátásukat. Több helyen lelki támaszt is igyekeznek nyújtani szakemberek.

Kaposváron 479 idős ember kap rendszeresen segítséget az önkormányzattól a járványhelyzetben. Bevásárlásaikat, gyógyszereik beszerzését, a szociális étkeztetésben részt vevők ételszállítását 133 önkéntes végzi.

A segítők között huszonéves fiatalok és ötvenes éveikben járók is vannak. Néhányan azt is vállalták, egyedül élő időseket hívnak fel, hogy legyen, akivel beszélgetni tudnak.

Zalaegerszegen március közepén indította el az önkormányzat a Segít a város! elnevezésű programot önkéntesek, civil szervezetek, városi intézmények, polgárőrök bevonásával azoknak az egyedülálló 70 éven felülieknek, akik vállalták, hogy otthon maradnak. Balaicz Zoltán polgármester tájékoztatása szerint csaknem százan igényelték az ellátást, erre másfél hónap alatt több mint 4,5 millió forintot fordított a város.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény vezetője, Győri Piroska elmondta: több mint ezer ember ellátásáról gondoskodnak, mintegy 140-en. Több mint 400 embernek szállítják ki az ebédet önkéntesek, mások mellett a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek közreműködésével. Akik eddig nappali ellátást kaptak, most nem látogathatják az intézményt, ezért a gondozók mennek el hozzájuk, több esetben pszichológus segít az izolációs szorongás feloldásában. Takáts Emese, a Lélektér Alapítvány elnöke arról számolt be, hogy mintegy 150, 18 és 50 év közötti önkéntes segíti csaknem 300 idős ember ellátását. A bevásárlás, a gyógyszerkiváltás mellett igyekeznek lelki segítséget is nyújtani.

Győrben 511 hetven év feletti ember kért az önkormányzattól segítséget a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, csekkfeladásban és a térítésalapú melegétkeztetésben. Az idősellátási programról az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény húsz dolgozója gondoskodik, 14-en a bevásárlásban segítenek, hatan pedig a kiszállításban.

Sopronban mintegy hatszáz idős ember kért segítséget az önkormányzattól, nekik több mint száz önkéntes segít a bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban, a meleg étel eljuttatásában, utóbbit térítés ellenében.

A szombathelyi önkormányzat szintén az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek bevásárlásában, meleg étel kiszállításában segít az időseknek. Eddig 1159-en igényelték a szolgáltatást.

Debrecenben 1600 család, többnyire idősebb emberek kaptak 1860 tartós élelmiszercsomagot, amelyek maszkokat és fertőtlenítőszereket is tartalmaztak. A város és az egyetem telefonos lelkiegészség-szolgálatot is indított a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került debreceniek támogatására.

Miskolcon az idősek nappali ellátásában 400-an részesültek, de ez a szolgáltatás a veszélyhelyzet miatt szünetel, ha kérik, a gondozók most bevásárolnak vagy a gyógyszereiket is kiváltják nekik.

Nyíregyházán a helyi szociális gondozási központ mellett kilenc egyházi, illetve nem állami fenntartású szervezet vesz részt a 70 éven felüliek otthoni ellátásában.

Pécsen az önkormányzat a segítő szolgálatain keresztül hetente kétszer igyekszik megoldani az idősek élelmezését, gyógyszereik beszerzését, ügyeik intézését.

Komlón mintegy nyolcvan idős embernek intézik a bevásárlásokat, a gyógyszerek kiváltását és a csekkek postára adását a város szociális központja és családsegítő szervezete segítségével.

Szolnokon március közepe óta jelezhetik a szolnoki, nem gondozásban lévő idősek, ha az alapvető élelmiszerek, illetve gyógyszereik beszerzéséhez segítséget kérnek. Ezzel kezdetekben több mint hétszáz idős élt, májusban viszont már csak mintegy ötvenen.

Békéscsabán 124, 70 év feletti idős ember élt az önkormányzat által felajánlott segítséggel. A meleg ételt naponta közmunkások segítségével szállítják ki nekik, hetente egyszer pedig - hat civil szociális szolgáltatóval együttműködve - a bevásárlásban és a gyógyszerek kiváltásában segítenek.

Orosházán kilencvenegy 70 év feletti és tizenkét 70 év alatti lakos igényelt ellátást a városi Egységes Szociális Központnál, ahol 14 munkatárs végzi az ellátást, továbbá a bezárt intézmények, köztük a fogyatékossággal élők, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító klubok munkatársai közül átirányítottak 21 dolgozót a házi segítségnyújtásra. 24 önkéntesük is van.

Egerben minden nappali szociális intézmény zárva tart, de az ott ellátottak étkeztetését biztosítja a város. Jelenleg 310 ember veszi igénybe az önkormányzat házi segítségnyújtó szolgáltatását a veszélyhelyzet kihirdetése előtti 183-mal szemben. Az Ételt az Életért Alapítvány munkatársai megnövelt kapacitással, napi több száz emberre főznek.

Tatabányán százról 1400-ra nőtt azon hetven éven felülieknek száma, akik kérik a napi egyszeri meleg ételt. A szolgáltatást az önkormányzat díjtalanul biztosítja. A kiszállítást a közterület-felügyelők, a hivatali dolgozók, a feladat nélkül maradt óvónők, a közgyűjteményi dolgozók és önkéntesek végzik.

Székesfehérváron az önkormányzat a veszélyhelyzet kihirdetését követően elindította az idősek otthoni ellátását, 676-an kértek segítséget. A bevásárlást, gyógyszerkiváltást és ételkiszállítást több száz önkéntes bevonásával oldja meg az önkormányzat.

Szentendre polgármestere, Fülöp Zsolt elmondta, hogy június 1-ig ingyenesen kapják a rászoruló idősek a meleg ételt, hozzávetőlegesen 200 adagot visznek házhoz, az önkormányzatnak ez havonta mintegy 3,5 millió forintba kerül.

