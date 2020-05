Ősszel visszatérhet a koronavírus? Ezek a szabályok most a legfontosabbak

Továbbra is be kell tartani az alapvető megelőző intézkedéseket a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozásáért, a lazítások ellenére. Hétfőtől feloldották Budapesten és Pest megyében is a vidéki településeket követően, a kijárási korlátozásokat, és enyhítettek más rendelkezéseken is.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa elmondta, hogy továbbra is fontos a kézmosás vagy az alkoholos kézfertőtlenítés, illetve az is, hogy aki beteg, ne menjen közösségbe. Ajánlott továbbá, hogy - aki teheti - a kijárási korlátozások lazítása után is home office-ban, vagyis otthonról végezze a munkáját, és a távolságtartási szabályokat is alkalmazni kell.

A járványügyi szakember szerint mindenkinek meg kell értenie, hogy most még nem térhetünk vissza a megszokott életünkbe, hiszen bizonyos korlátozások még mindig életben vannak és ha a helyzet úgy kívánja, a lazítások után ismét szigorítás jöhet. Galgóczi Ágnes emlékeztetett: arra számítanak, hogy a koronavírus ősszel visszatér.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)