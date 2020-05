Telefonos csalóra figyelmeztetnek: ha erre figyelsz, nem tudnak átverni

Óvatosságra int a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a személyes adatok védelme érdekében, mivel információi szerint a napokban telefonos csaló lépett kapcsolatba egy gyanútlan termelővel a hivatal nevében, és egyebek mellett a személyes adatait kérte tőle.

A hivatal az ügyfélszolgálatára érkezett megkeresés alapján értesült arról, hogy május 13-án ismeretlen személy - magát a Nébih munkatársának kiadva - személyes adatokat kért és szerzett meg egy általa telefonon felhívott dísznövénytermesztőtől.

A hatóság nevével visszaélő telefonos csaló valótlanul azt állította, hogy "a vírushelyzetre tekintettel a Nébih állásfoglalása szerint 2020. június 30-tól 2021. június 31-ig a piacon történő árusítás csak a Nébih engedélyével lehetséges". Ezen túlmenően arról is tájékoztatta az ügyfelet, hogy évi 25 ezer forintért negyedévente különböző ügyfél-tájékoztató anyagokat küld meg részére.

A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a hatályos rendelkezésekről és a hivatal intézkedéseiről minden esetben a hivatalos fórumain keresztül tájékoztatja az érintetteket. A hivatal személyes adatokat soha nem kér telefonon az ügyfelektől, akik a tájékoztató anyagokat, segédleteket díjmentesen érhetik el a hivatal honlapján, hasonlóképpen a Nébih különböző kiadványaihoz.

Címlapkép: Getty Images

