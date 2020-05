Mátol tilos a mentolos cigaretta: mutatjuk az új szabályozás részleteit

A mai naptól érvényes a mentolos cigarettákra vonatkozó tilalom az Európai Unióban, aminek a célja, hogy megakadályozza, hogy a fiatalok rászokjanak a dohányzásra. A szabályozás része az EU dohánytermékekre vonatkozó irányelvének, amelyet 2014-ben fogadtak el - írja a portál.

Már 2016-ban betiltották az ízesített cigarettákat és egyéb dohánytermékeket, de a 3 százaléknál nagyobb piaci részesedésű, termékek, mint a mentolos cigaretták, eddig haladékot élveztek. Szintén irányelv, hogy mostanra a dohánytermékek csomagolásának 65 százalékát kell, hogy elfoglalják az egészségügyi figyelmeztetések és a tagállamok arról is rendelkezhetnek, hogy minden dohányterméket azonos, egyszerű csomagolással lehessen csak forgalomba hozni.

A legtöbb idő előtti halálozást a dohányzás okozza az Európai Unióban. Az unió lakosságának 26 százaléka dohányzik az Európai Bizottság adatai szerint és ez az arány 29 százalék a 15-24 éves korosztályban.

