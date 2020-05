Keresik a bankrablót: rengeteg pénzt kaphat a nyomravezető

A portál információi szerint egymillió forint nyomravezetői díjat kap, aki segít elfogni a pécsi bakrablót, aki május 12-én ment be a Komlói úton egy pénzintézetbe, ahol az eddigi adatok szerint korábban is járt már. A férfi akkor is azt a ruhát viselte feltehetően, mint a fegyveres rablásnál.

Az is látszik a korábbi felvételen, hogy egy sötétkék poló van rajta, amelyen valószínűleg egy "Jordan" felirat van. A nyomozók megállapítása alapján mindkétszer feltehetően egy sötétszürke vagy sötétbarna túracipőt viselt.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kitűzött nettó 1 000 000 forintos nyomravezetői díj, annak fizethető ki, aki olyan pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével azonosítható a bankrabló és bűnösségére a gyanú megalapozottá válik. Szükség esetén a tanú védelméről gondoskodnak, a nyomravezető személyét bizalmasan kezelik.

