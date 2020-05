Bontani kezdték a híres, magyar gyárat: ez lehet az oka?

Bontási munkálatok kezdődtek a 140 éves múltra visszatekintő ajkai üveggyárnál. A bontás okára és a tulajdonosi szándékra kereste a választ a megyei hírportál, ám megkeresésükre Maiczen Ákos vezérigazgató nem kívánt válaszolni.

A portál információi szerint azonban Fenyvesi Zoltán a város és térsége országgyűlési képviselője a lakosság nevében levélben kérdezte Várszegi Gábor tulajdonost, hogy mi a szándék a gyár és az ingatlan jövőjével kapcsolatban. Fenyvesi Zoltán elmondta, hogy tudomása szerint elbontják a következő hónapokban az épületek jelentős részét.

A cég első embere utoljára decemberben beszélt a portálnak például arról, hogy nem zárják be a gyárat, hiszen a hosszú távú működés a cél és azt is elmondta, hogy a piac azonban jelentősen szűkült és átrendeződött, valamint az igények is változtak. Arról is beszélt, hogy miután gazdasági okokból bezárt a hutaüzem és megszűnt október végén az üveggyártás, termékek csiszolását és különféle dekorálását végzik a jövőben az Ajka Kristály Üvegipari Kft-nél.

