Ingatlanmustra: ennyiért vehetsz most házat, lakást a Mercedes hazai fellegvárában

HelloVidék: Milyen arányú visszaesés várható az ingatlanpiacon?

Nemesvári József: Alapvetően a járványhelyzet miatt nem történt súlyos visszaesés, mert továbbra is vannak eladó ingatlanok és kereslet is rá. Az a réteg, aki minőségi cserét szeretne, többet gondolkodik, hogy belevágjon-e a hitelfelvételbe és vásárlásba. Amennyiben a vevőnek van egy használt ingatlanja és szeretne egy új családi házat vagy lakást vásárolni, akkor akár 10-15 millió Ft-ot mindenképp hozzá kell tennie, hogy meg tudja venni. Ők azok, akik most óvatosabbak. A panellakásoknál jelentősebb a visszaesés, mert azt tapasztaltuk, hogy tavaly ilyenkor az egyik legnagyobb ingatlanos webportálon, kevés 20 alatti eladó panellakás volt meghirdetve Kecskeméten, míg most májusban közel 300 panel van értékesítés alatt. Nagyon keresték előző években a panellakásokat befektetés céljából, mellette az újépítésű és belvárosi téglaépítésűek is, ugyanakkor a családi házakat is el lehetett adni új vagy használt ingatlanként akár 50-60 millió Ft-ért.

HelloVidék: Hány százalékos az árak visszaesése?

Panellakások árainál 10-20 %-os árzuhanás látszik, viszont most is lehet találni irreálisan magas áron meghirdetett lakást. Az eddig 19-20 millióért hirdetett lakások jelenleg 16-17 millió Ft-ért értékesíthetőek. A panellakásokra jellemző volt az irreális árképzés az elmúlt időszakban, ezért most túlkínálat lépett fel a piacon. Nem várható már nagy "árrobbanás" a panelok árát tekintve, inkább stagnálni fog. A használt téglaépítésű ingatlanoknál, melyek jó helyen vannak pl. a belvárosban, ott nemigen figyelhető meg visszaesés. A felújításra nem szoruló családi házaknál olyan 10-15 százalék%-os a visszaesés. Azoknál a házaknál, ahol műszaki állapottól függően fel kell újítani, azt most nehéz értékesíteni. Jelen pillanatban azt látom, hogy kezd éledni a piac, mert egyre többen keresnek albérletet, lakást vagy családi házat. Szerintem nem várható az a fajta ingatlanpiaci "őrület", mint ami a koronavírus előtti időszakban volt.

HelloVidék: Csak azok adnak-e el, akiknek muszáj valamiért szabadulni az ingatlantól?

Nemcsak azok adnak el. A Mercedes gyár újra elindult a többi autógyártó vállalattal, ami együtt jár azzal, hogy a gazdaság is újra be fog indulni. Az autópiacra vagyunk "ráépülve", rengeteg magyar alvállalkozó van, aki beszállít ezeknek a nagy cégeknek. Kecskemét a Mercedes gyár miatt lendült fel, mert érdemes volt ingatlanba itt befektetni, mivel jó áron lehetett bérbe adni lakásokat vagy családi házakat. A bérpiacon van egy 10-20 százalékos csökkenés, pl. tavaly egy 60 nm-es téglaépítésű lakást ki tudtam adna 120.000 Ft-ért, most 100.000 Ft-ért lehet bérbe adni.

Azok a családok, akik munkahely miatt jönnek ide életvitelszerűen lakni, a piac 30-40 százalékát fedi le.

HelloVidék: Várható-e még csökkenés?

Kecskemét a Mercedestől és az Egyetemtől függ. Nagyon sok vidéki ügyfél fektetett be, bérbeadási célokkal. Mikor a gyár leállt, akkor voltak olyan családok és vállalkozások is, akik nem tudták bérbe adni a korábban megvásárolt ingatlant. Abban az esetben, ha nekik fizetniük kellett a hitelt is hozzá, el kellett gondolkodniuk, hogy újra meghirdetik a lakást és értékesítik, vagy még várnak egy kicsit és "kiszorítják" ezt a pár hónapot és próbálják a törlesztő részleteket fizetni. Az ingatlanpiac be fog lassulni, ez már érződik is. Azt tapasztalom, hogy a mostani vevők sokkal céltudatosabbak, tudják mennyi pénzük van és mit szeretnének. Ugyanígy vannak az eladók is, hiszen jobban ránk bízzák az ingatlanok értékesítését, mert egy megbízható iroda pénz, időt és energiát spóról az ügyfelei számára.

HelloVidék: Mennyire változhat meg az új építésű ingatlanok iránti kereslet?

Az újépítésű ingatlanoknál, ami az Építő Simon Kft-nél előnyt jelent Kecskeméten, hogy megújuló energiákat használnak fel: napelemeket tesznek fel az épületekre, ami termeli az áramot így a geotermikus fűtésnek a szivattyúit is működtetik. Ezekkel az áramtermelő napelemekkel elősegítik a lakások alacsonyabb fenntartását is. Az újépítésű társasházaknál, ahol megújuló energiával működtetik a lakásokat, azok magasabb árkategóriába tartoznak, de hosszabb távon megtérül a különbözet. Az újépítésű ingatlanok kereslete a koronavírus miatt egy kicsit stagnált, de az elmúlt napokban intenzívebb kereslet rájuk.

HelloVidék: Meddig tarthat még ki a nagy építkezési hullám?

Kecskeméten nagyon kevés téglaépítésű ingatlan van, ezekre továbbra is nagy a kereslet, főleg a belvárosban vagy peremén. Nagyon sok vidéki fiatal költözik fel, ők szívesebben laknak téglaépítésű ingatlanokban, mert nincs idejük a munka mellett az udvart is gondozni.

HelloVidék: Mi lesz azokkal a családokkal, akik CSOK-ot vettek igénybe ingatlanvásárlásukhoz?

A CSOK-egy nagyon jó pénzügyi termék. Nincs arról tudomásom, hogy mennyien váltak újra álláskeresőkké, akik CSOK ügyintézésben vannak, de bízok benne, hogy a kormánynak lesz egy áthidaló megoldása ezen családok megsegítésére. Jelenleg most a hiteltörlesztési moratórium van, ebben nem látok olyan nagy válságot.

HelloVidék: Megéri-e most ingatlanba fektetni?

Csak ingatlanba érdemes fektetni. Szakemberek szerint a lakosságnál sok pénz van kint, ami azt jelenti, hogy nem bíznak a pénzügyi szektorban, mert nincs olyan befektetési lehetőség, melyben biztonságosan lehetne tartani a pénzüket. Az ingatlan egy olyan tárgyi eszköz, ami tartja az árát és jövedelmet is hoz, valamint 5-10 év múlva nyereségesen lehet eladni.

HelloVidék: Használt vagy új ingatlanba érdemes fektetni?

Mindenkinek magának kell eldöntenie mennyi pénze van és mibe szeretne fektetni. Az újépítésű ingatlanoknak 550 és 600 ezer Ft/nm áron, míg a használt, 2000-es évek után épült ingatlanokat már 400.000 Ft/nm áron meg lehet vásárolni. Ha családon belül van egy ügyes mester, akkor érdemes lehet egy felújítást igénylő ingatlant megvenni és maguk oldják meg a korszerűsítést. Aki meg tudja tenni, vásároljon újépítésűt, mert a következő 10-15 évben nem kell rá költenie festésen, mázoláson kívül.

