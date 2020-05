Kiderült: ezekben a megyékben többször annyi koronavírusos beteg van, mint az országos átlag

A kormány kedd délután terjeszti az Országgyűlés elé a különleges jogrend visszavonásáról szóló törvényjavaslatot - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón. Kiss Róbert alezredes emlékeztetett: a veszélyhelyzetet március 11-én hirdette ki a kabinet. Szerinte a különleges jogrend jelentősen hozzájárult a járvány elleni sikeres védekezéshez, segítségével a kormány és az operatív törzs gyorsan meghozta a védekezéshez szükséges gazdasági, egészségügyi rendvédelmi döntéseket, és gyorsan tudott cselekedni.

A járvány nem ért véget, a parlament elé kerülő törvényjavaslat tartalmazni fogja azokat a szabályokat és rendelkezéseket, amelyeket a járványügyi készültség miatt hatályban kell tartani

- hangsúlyozta az alezredes.

Elmondta azt is, hogy kedden az operatív törzs utasítására újabb egyéni védőfelszereléseket, védőeszközöket szállítanak 30 vidéki kórházba, ezeket a kórházparancsnokok fogadják és készletezik.

Kiss Róbert ismertette: 1525-re nőtt a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra regisztrálók száma, így most 929 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Hétfőn 736 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 11 611 van érvényben. Hétfőn 44 esetben intézkedtek a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.

A rendőrség hétfőn is ellenőrizte a védelmi intézkedések - a távolságtartás, a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben a maszkviselés, illetve a vásárlási idősávok - betartását. Hétfőn ezek megszegése miatt 13 esetben intézkedtek: kilenc esetben figyelmeztettek, három helyszíni bírságot szabtak ki és egy feljelentést tettek - tette hozzá. Május 4-e óta 994 emberrel szemben intézkedtek a védelmi intézkedések szabályainak megsértése miatt.

Szólt arról is, hogy 396-ra emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma.

Ezek közül 107-et rémhírterjesztés, 29-et közveszéllyel fenyegetés, 124-et csalás és 21-et járványügyi szabályszegés miatt indítottak, és 79 gyanúsítottat hallgattak ki.

Már lényegesen többen gyógyultak fel a koronavírus okozta betegségből, mint ahányan aktívan fertőzöttek - emelte ki az országos tisztifőorvos, Müller Cecília. A gyógyultak száma már sokadik napja jóval magasabb az aktív fertőzöttekénél. A járvány kezdete óta 3771 igazolt koronavírusos pozitív beteget tartanak számon, közülük 1436-an aktív fertőzöttek és 1836-an már meggyógyultak a betegségből. Az elhunytak száma 499. Az elmúlt 24 órában 15-tel nőtt a pozitív esetek száma, és nyolc idős, krónikus betegségben szenvedő ember hunyt el.

Az aktív fertőzöttek 41 százaléka budapesti, 59 százalékuk vidéki; 436-ra csökkent a kórházban ápoltak száma, és 27-en vannak lélegeztetőgépen. Az új betegek közül ötöt Budapestről, négyet Pest megyéből, kettőt-kettőt Nógrád és Zala megyéből, egyet-egyet Komárom-Esztergom és Veszprém megyéből regisztráltak.

Országszerte 100 ezer lakosra 38 pozitív eset jut, Budapesten ez a szám 102, Zala megyében 92, Fejérben 88, Komárom-Esztergomban 81, Pest megyében pedig 41.

A legnagyobb kihívás az, hogy a zárt közösségekből eltűnjön a vírus, és egyre növekedjen a gyógyultak száma. Ezért a második ütemben újabb idősotthonokban, szociális intézményekben folytatódnak a szűrővizsgálatok.

Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a koronavírus által érintett intézmények száma nem nőtt. Ebben a 33 intézményben összesen 5991 embert ápolnak 2301 gondozóval, az ápoltak közül 886, a dolgozók közül 141 az igazolt fertőzöttek száma, 115-en haltak meg, és már 371-re nőtt a gyógyultak száma. Müller Cecília beszélt arról is, hogy a baltimore-i John Hopkins Egyetem adatai szerint világszerte 5,5 millió pozitív koronavírusos esetet regisztráltak, és 346 ezren hunytak el a betegségben. Az Egyesült Államokban 1,6 millió az igazolt fertőzöttek száma, és csaknem 98 ezer az elhunytaké, Brazíliában 363 ezer esetet regisztráltak és mintegy 23 ezren haltak meg a betegségben. Európában 2 millió 73 ezer megerősített pozitív eset van, 174,5 ezer ember hunyt el a koronavírus miatt. Oroszországban 350 ezer igazolt koronavírusos esetet rögzítettek, közülük több mint 3600-an életüket vesztették.

Mint mondta, sok fertőzött van az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Ausztriában, utóbbi országban 16,5 ezer esetet igazoltak, és 641-en hunytak el a vírus okozta betegségben. A járvány által a leginkább érintett terület Tirol, Bécs, Alsó- és Felső-Ausztria. Megjegyezte, hogy a nyers adatok nem összehasonlíthatók, de Magyarországon "a járvány lecsengő szakaszában örülhetünk azoknak az eredményeknek, amiket együtt, közösen elértünk".

Címlapkép: Getty Images

